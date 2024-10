Cruzar la vereda de un momento a otro debe ser un acto, que difícilmente se ve en el mercado peruano. El fútbol de primer nivel como tal, es complicado ver como un referente principal de equipo grande, agarra sus cosas para partir al rival de toda la vida. En esta situación, pasaría de Alianza Lima, con dirección a Universitario de Deportes. Por eso, traemos a la mesa el contexto donde Carlos Zambrano es el protagonista absoluto. Y evidentemente, en caso de concretarse, podría ser el golpe más duro en la ronda de fichajes.

¿Carlos Zambrano podría jugar en Universitario de Deportes?

El periodista deportivo Pedro García, en el programa de YouTube, donde comparte con Horacio Zimmermann, tuvo una conversación breve sobre un tema donde El León es el gran protagonista, porque sería algo complicado de entender: “Al celular de (Carlos) Zambrano, lo ha llamado alguien de la ‘U’ para el próximo año. La ‘U’ se la ha manifestado de manera informal, porque lo formal sería presentarle una opción de contrato, la posibilidad de que en el 2025 juegue en la ‘U'”.

Dentro del contenido que vienen desarrollando ambos comunicadores en Doble Punta, agradecieron la premisa lanzada por el espacio puro y duro de Alianza Lima, conocido como Los Renegrones. Donde se especuló un poco con la posible salida de Carlos Zambrano, con destino hacia el rival de toda la vida. Partiendo desde ahí, tiene un poco más de referencia lo que podría estar pasando en caso se haga concreto el interés de Universitario de Deportes por El León.

¿Por qué Carlos Zambrano no renueva en Alianza Lima?

Hace poco, también habló Carlos Zambrano, sobre su destino profesional, en Fútbol Champagne, y esto dijo: “Yo quiero quedarme, pero ya no depende de mí, depende de la dirigencia, y todo va muy lento, tampoco voy a esperar mucho. Uno quiere tener algo seguro, sinceramente. Yo soy hincha aliancista y me gustaría quedarme. Pero de eso ya se encarga mi empresario, que está negociando con Alianza, ellos ya saben lo que yo quiero, así que la pelota está en cancha de los dirigentes.

¿Carlos Zambrano tiene ofertas para dejar Alianza Lima?

Expresando de la misma manera, el defensor de la Selección Peruana, cómo es que al día de hoy lo están buscando en diferentes lados, para continuar su carrera como futbolista profesional. Con eso, Alianza Lima debería apurarse para poder renovarle: “Gracias a Dios nunca me han faltado ofertas, incluso tuve propuestas de Argentina, pero yo tengo claro lo que quiero y me encantaría quedarme en Alianza. Sinceramente, ya tengo otras ofertas que si supieran, realmente se mueren. No puedo decir nada”.