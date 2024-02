El histórico central del fútbol peruano, Carlos Zambrano, no salió de la mejor manera de Alianza Lima, puesto que, prácticamente su relación con el club ha quedado totalmente rota. No obstante, el central no ignora su cariño al club ‘íntimo’ y se atrevió a pronosticar su próximo partido contra Universitario en el clásico de Perú.

El central confesó en FUTMAX League que este clásico entre Alianza Lima le pertenecerá a los ‘íntimos’. “Los clásicos son lindos pero creo que 2-1 va a ganar Alianza Lima. Siempre soñé con jugar los clásicos, pero bueno, es parte del fútbol y que gane el mejor, pero creo que ganará Alianza Lima”, se animó el ‘León’.

Zambrano fue parte del equipo de Alianza Lima que vio a finales de 2023 a Universitario celebrar el título en su cancha. El central ahora ya no forma parte del club aunque aún no tiene nuevo equipo. El defensor está totalmente apartado del equipo de primera división.

El ‘Kaiser’ sigue a la espera de tener un nuevo club y finalmente cerrar su paso por Alianza Lima; varios han sido los opcionados, pero finalmente el jugador sigue sin moverse del club victorino. Ahora le tocará ver el Clásico de Perú desde su casa.

El Clásico entre Alianza Lima y Universtario también llega muy “caliente” por el pasado inmediato en la final del torneo Clausura. Donde el conjunto ‘crema’ salió campeón en terreno enemigo y se produjo un apagón de luces que pasó a la historia del fútbol peruano y sudamericano.

Las estadísticas de Carlos Zambrano frente a Universitario

Tras su regreso al fútbol peruano en el 2023, Carlos Zambrano se midió defendiendo a Alianza Lima contra Universitario en 4 ocasiones, sumando 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, esta última en la final de vuelta del clausura. Ambos clubes llegan a este encuentro con puntaje perfecto.

¿A qué equipos puede llegar Carlos Zambrano en el 2024?

Carlos Zambrano tiene contrato hasta finales de 2024 con Alianza Lima y buscaría la forma de ya rescindir dicho vínculo. Ahora el experimentado jugador ha sonado para equipos de Uruguay como Liverpool y también con un posible regreso a Boca Juniors, no obstante, aún no hay acuerdo con nadie y sigue formando parte de la plantilla de Alianza Lima. El título de la Selección de Perú quiere jugar la Copa Libertadores en este 2024.