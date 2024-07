Christian Cueva cuenta con nuevo equipo dentro de la Liga 1 de Perú y no se trata de Alianza Lima

Los momentos en la vida de Christian Cueva, conocidos como oportunidades, parecen ser infinitos, y nunca terminan porque siempre cae parado. En este caso, tiene todo listo para jugar en un club importante de la Liga 1, el cual seguramente lo cuidará como él cree que lo merece. Aladino se pondrá en forma con su nuevo equipo, el cual es de su región, obviamente nos referimos a la Universidad César Vallejo.

¿En qué equipo jugará Christian Cueva?

La información llega desde una fuente confiable, que conoce la matriz del cuadro norteño. Por eso, con autoridad puede confirmar: “Trome pudo conocer que Richard Acuña ha logrado llegar a un acuerdo verbal con el popular ‘Aladino’ para que pueda potenciar al equipo de cara al Torneo Clausura y por una tercera parte de lo que habían invertido en la llegada de Paolo Guerrero”.

Todo lo que menciona el Diario Trome tiene bastante sentido, porque hay una salida, y Christian Cueva sería la gran llegada: “El cuadro trujillano solo estaría esperando la oficialización sobre la partida del ‘Depredador’ para anunciar a la nueva estrella, que regresa al cuadro norteño ante la necesidad de un jugador en esa zona del campo y generar juego para elementos más ofensivos, Yorleys Mena y Jairo Vélez”.

Aladino estará chocando con el entrenador del primer equipo que no lo quiso en un principio. Chicho no estaría de acuerdo con su fichaje, pero igual se haría: “La directiva norteña también es consciente de la mediática relación entre el volante de la Selección Peruana y Guillermo Salas, a quien indispuso en el programa ‘Enfocados’, donde el mediocampista acusó al DT de no apoyarlo tras pedir perdón después de una indisciplina”.

Christian Cueva jugando con Perú. (Foto: IMAGO).

La idea es que Guillermo Salas esté saliendo en las próximas semanas, debido a los malos resultados en la interna: “Este punto sería decisivo en el equipo, puesto todo señala que la situación del entrenador trujillano es inestable y esta se vería más debilitada ante la llegada de Christian Cueva. Al parecer, la suerte del técnico ya está jugada si el equipo no logra revertir la crisis de resultados desde la próxima fecha”. Entonces, veremos al popular enganche por la señal de (Disney+).

¿Cuánto cuesta Christian Cueva actualmente?

Christian Cueva está valorizado 550 mil euros según la información fidedigna de Transfermarkt. Contando con 32 años de edad, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia. Después de su paso por Alianza Lima, bastante mediocre, perdió peso dentro del mercado internacional. Aladino sabe que esta sería su última gran oportunidad en la César Vallejo.

¿Cuánto ganó últimamente Christian Cueva?

Christian Cueva ganaba 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club con sueldo, y otra parte la supo percibir desde el medio oriente según fuentes internas. Estando actualmente en la temporada 2024, el volante de 32 años terminó su vínculo con Al Fateh de Arabia y se viene recuperando de una lesión, la cual con entrenamientos en su nuevo club, debería convertirse en un asunto del pasado. Veremos cómo le va en la Universidad César Vallejo.