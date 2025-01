El tiempo de Jorge Fossati en la Selección Peruana es cosa del pasado, es un tema que no debería ni tocarse seguramente. Pero cuando el protagonista toma la palabra para poder contar sensaciones nunca antes dichas, es importante tomar en cuenta las cosas que se dirán. En este caso, el ahora ex entrenador del equipo de todos, mostró su lado más sensible como ser humano. Soltando todo tipo de filtros, para proteger como era antes, al grupo de trabajo que tenía. Acá fue crudo, frontal, para defenderse correctamente.

¿Qué dijo Jorge Fossati todo lo que vivió en la Selección Peruana?

En una nota extensa con el periodista Wilmer Robles Tadokoro, el ex arquero reconocido en todo Sudamérica alzó su voz de protesta. Cuando le preguntaron sobre todo lo que pasó en las últimas épocas, dentro de la Selección Peruana. Para Jorge Fossati fue un martirio casi, llevar adelante la responsabilidad de comandar un grupo, con tantos comentarios en su contra a diario: “Generalmente, el que descalifica, vos mirás y decís: ‘¿Quién es este muchacho?’. Ah claro, no tiene un nombre en ningún lado. Entonces tiene que descalificar para que alguien lo escuche”.

Para El Nonno el tema es claro, no había sentido para atacar el proyecto que estaba comandando en La Bicolor. Pero a diario oía cosas en su contra, y no le caía nada bien en la interna, por eso ahora lo soltó: “Estoy medio podrido, la verdad, de escuchar estos casos, de no sé ni quiénes son, que vivieron mintiendo todo el año. Pero ahora tengo la prueba que mintieron con el tema de mi rescisión, tergiversaron siempre todas las cosas. Con mi rescisión mintieron asquerosamente. ¿Qué buscan? No puedo creer que lo hagan de tontos, no lo pueden hacer, algo buscan”.

Jorge Fossati en las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Getty).

¿Jorge Fossati volverá a dirigir después de Perú?

De la misma manera, expuso que se olvidará un tiempo de poder trabajar, sea en clubes o en selecciones peruanas. Además, confesó el respeto máximo para el conjunto merengue donde fue campeón nacional: “Es muy difícil que un equipo en Perú que no sea la ‘U’ me convenza (para ser DT). Pero, en general, hoy no sé si voy a seguir (dirigiendo), inclusive, porque el trabajo en la cancha me da energía, pero hay cosas como escuchar bajezas, y estoy cansado de eso, que cualquier cara de loco te descalifique”.

Publicidad

Publicidad

ver también Pablo Ceppelini no juega en Alianza Lima desde que llegó: Y por eso tomaron una decisión radical

ver también Alerta en Inter Miami: Lionel Messi no jugaría contra Universitario de Deportes por esta razón

¿Quién reemplazará a Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Todavía no se sabe qué entrenador reemplazará a Jorge Fossati y estará al mando de la Selección Peruana en el 2025, pero algunos comentan que puede ser uno de estos tres profesionales Roberto Mosquera, Nolberto Solano, Tiago Nunes. E incluso José del Solar sería, pero recién se desligó del puesto de menores en VIDENA. Todavía no se sabe cuándo se dará a conocer al nuevo técnico de Perú tras la salida de Jorge Fossati. Pero, se entiende que el proceso no debe tardar mucho, pues en marzo asumirá duelos vitales ante Bolivia y Venezuela de cara al Mundial de 2026.