Lo tuvo como titular Bielsa: histórico de Chile no estará en el inicio de las clasificatorias

Eduardo Berizzo entregó la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias y, al igual que Marcelo Bielsa en Uruguay, dejó afuera a un histórico de la selección de Chile.

Pese a ser uno de los máximos referentes y capitán del equipo trasandino, el ‘Toto’ decidió no convocar a Claudio Bravo. Portero que hizo toda la campaña con Bielsa cuando estuvo al mando de la ‘Roja’ y que fue pieza clave en la conquista de las dos Copas América.

En la lista de 45 jugadores que entregó Berizzo asoman nombres de Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. También se encuentran los nacionalizados Ben Brereton Díaz, Matías Catalán, Gabriel Arias y Nayel Mehssatou.

Sin embargo, la mayor sorpresa fue la ausencia de Bravo que a sus 40 años se perfilaba para comandar el proceso rumbo al Mundial 2026. En su lugar aparece Arias, quien sería el reemplazante en su puesta. Mientras que la jineta de capitán la asumiría Gary Medel.

Cabe consignar que Bravo no ha sumado minutos en la presente temporada con Real Betis, inclusive será baja ante Athletic Bilbao. Inclusive no participó de la fecha FIFA en junio. Por lo que no volvería a atajar en el arco de la ‘Roja’.