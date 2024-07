La llegada del mercado de fichajes todavía no resuelve diversos futuros en Europa. Uno de los más llamativos resulta el de un Claudio Bravo que tras dejar LaLiga española y Real Betis se encuentra a la espera de nuevos retos. Llegar a la MLS para ser rival de Lionel Andrés Messi o unirse a Pep Guardiola en Manchester City, las primeras opciones reportadas para el guardameta de La Roja.

A sus 41 años el chileno vuelve a encontrarse libre. No por esto más cerca del retiro y sí con ofertas puntuales que ahora mismo dividen su futuro en dos aristas. MARCA en España asegura que LA Galaxy desea incorporarle tras conseguir en voz de Fabrizio Romano el fichaje de Marco Reus. ¿La otra arista? Pues regresar a Manchester City para unirse al staff de Pep Guardiola por el Etihad. Bravo, en un momento clave de su carrera.

“La verdad es que no me preocupa el futuro, sino el ahora. Sinceramente, no miro tan lejanamente. Vienen vacaciones, veremos si son más largas de lo habitual o no. Pero son decisiones que ya me tocará tomar con mi familia, más tranquilo. El rendimiento te marca muchas cosas, si no hubiese sido bueno diría que ya sería momento de quedarme en casa”, declaraba jornadas atrás el mito del fútbol chileno sobre un momento clave en su carrera.

Bravo dejó un grato recuerdo donde fue. Hablamos de un profesional en todos los sentidos y que pese al hambre de seguir compitiendo, tampoco ha negado la posibilidad de abandonar el profesionalismo para pasar a una nueva vida: “En mi vida creo que he tomado buenas decisiones, en buenas ciudades, buenos países y buenos clubes donde el tema familiar va de la mano de lo laboral. Y ahora creo que es exactamente lo mismo. Si no encuentro un buen lugar donde llevar a mi familia creo que esto se termina para mí”.

Claudio Bravo y Lionel Messi durante la Copa América: IMAGO

Guardiola estaría encantado de sumarle a su staff. Bravo supuso su primer arquero en Manchester City, donde las últimas marchas de Enzo Maresca o Mikel Arteta a nivel de cuerpo técnico han abierto vacantes donde no todos pueden estar. Si bien en MARCA no se especifica el rol que cumpliría el chileno por el Etihad, hablaríamos del final de una carrera que iniciase allá por el 2003 en Colo Colo. MLS ante Messi o con Pep, primeras fórmulas.

Los números de Bravo en Manchester City

Claudio dejó Barcelona en 2016 tras conseguir diversos éxitos tanto nacionales como internacionales. Desde dicha fecha hasta el 2020 defendió la portería de un Etihad donde jugó en hasta 61 oportunidades y donde levantó un total de 8 títulos locales. La irrupción de Ederson fue clave para que se diese el relevo por la ciudad de Manchester.

Guardiola y sus elogios a Claudio Bravo

“Es uno de los mejores profesionales que he visto. Cuando decidí cambiarle por Willy Caballero el primer año siempre estuvo increíblemente correcto. Ojalá aprendieran de él después de todo lo que ha ganado”, viejos extractos de una relación más que cercana entre ambos. Desde el 2020 los caminos fueron separados y aseguran que ahora mismo, el chileno tiene las puertas del Etihad abiertas para un nuevo comienzo en su vida por el mundo del fútbol.