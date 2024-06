América Deportes en su redacción expone lo que podría presentarse muy pronto como una certeza absoluta ante los fuertes rumores como tal: “Sebastián Rodríguez demostró un alto nivel en este primer semestre del Torneo Apertura con Alianza Lima. Por esa razón, varios clubes han puesto la mirada en su juego y trascendió que la Universidad de Chile lo quiere en sus filas”.

¿Sebastián Rodríguez dejará Alianza Lima?

Lo que menciona el canal de televisión es claro: “De hecho, desde el mismo país sureños dan por hecho que la ‘U’ quiere tener al ‘Bigote’ para que sea quien maneje los hilos del plantel y pueda aportar toda su calidad en el medio campo. Si bien el conjunto azul sueña con tenerlo este año, se dio a conocer que estarían a la espera de una aprobación financiera para ver si le envían la propuesta al ‘equipo del pueblo'”.

Todo dependerá de las ganas e intención que tenga Universidad de Chile en contratar al enganche que juega en la Liga 1. Considerado por los hinchas de Alianza Lima como una pieza clave para lo que significa el fútbol preparado por el profesor Alejandro Restrepo. Es un tema denso, el cual se comenta de forma constante en el territorio profesional, por parte de colegas del hermano país del sur.

El periodista chileno, Cristián Caamaño, en Deportes en Agricultura, contó por qué se abriría esta oportunidad: “Sebastián Rodríguez, volante de Alianza Lima, le quedan seis meses de contrato y tiene un sueldo de 45 mil dólares. Él ya le dijo a Alianza que no va a renovar y que existe la opción de salir ahora. Es un nombre que anotó la U, más allá que los verdaderos dueños quieren meter como sea a Gonzalo Montes”.

Sebastián Rodríguez jugando contra Colo Colo. (Foto: IMAGO).

La idea principal es que llegue otro jugador, según la perspectiva de la directiva azul. En caso no progrese ese movimiento, van con todo por Sebastián Rodríguez, el crack uruguayo de Alianza Lima: “Álvarez no está tan convencido con Montes y están presionando al entrenador. Se enredan en tonteras. Algunos en la U, no quieren saber más de Huachipato y siguen apareciendo nombres”.

¿Cuáles han sido los clubes donde jugó Sebastián Rodríguez?

Viendo su hoja de vida, hay conjuntos como Peñarol, CS Emelec, Tiburones Rojos de México, Nacional, Liverpool FC (Uruguay), FC Locarno de Suiza, UD Almería B, y el Danubio FC. Sebastián Rodríguez hoy en Alianza Lima está viviendo una etapa importante, porque vuelve a jugar torneos como la Copa Libertadores con el equipo del pueblo.

¿Cuánto cuesta al día de hoy Sebastián Rodríguez?

Según podemos ver en el especialista de este asunto, Transfermarkt. Sebastián Rodríguez cuenta con un aproximado de 1 millón y medio de euros. El Bigote está teniendo una temporada regular, pero eso no hace que su precio baje, desde que llegó de Peñarol de Uruguay, se mantiene en esa media económica, siendo una buena señal.