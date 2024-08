Paolo Guerrero no sigue en la Universidad César Vallejo, no entrena, ahí ni volverá a competir. Pero aún preguntan por él, y esto contestan.

Qué loco como cambia la vida de un momento a otro, pasó de ser alguien amado y respetado, a casi estar apartado por todos en el club donde cobró más que nadie. Paolo Guerrero tiene rota su relación con la Universidad César Vallejo, se marchó sin haber cerrado aún su contrato, pero eso se resolverá muy rápido, por ahí no pasa el problema. Ahora mismo, le preguntaron a uno de los referentes por cómo golpeó la salida de alguien tan fundamental, teóricamente.

¿Qué dicen en la Universidad César Vallejo sobre el presente de Paolo Guerrero?

Jairo Vélez habló con el Diario Depor, donde contó su verdad sobre el caso del jugador que hasta hace poco era el capitán de la Selección Peruana. El volante nacido en Ecuador, contó su perspectiva, lo que vive a diario cuando hace su vida como civil: “Son cosas que sí afectan. Yo salgo a la calle y me preguntan: ‘Hey, qué pasó con Paolo’. Quieras o no, te afecta. Y en redes sociales también. Todos somos César Vallejo y nos toca vivir eso”.

Lo que menciona el popular Cubito, es que la relación con Paolo Guerrero estaba lejos de ser cercana. Cuando todos imaginábamos que era todo lo contrario, por cómo se le conoce al ex atacante del SC Internacional de Porto Alegre: “Paolo es como se nota. Él casi no hablaba, por allí cruzamos un par de palabras y nada más. No siento que tampoco nos afectó (su salida) ni tampoco que haya hecho un gran favor. Siempre trato de no hablar (del tema), y trato de concentrarme en lo mío”.

Pasando a limpio lo que se habla en la Universidad César Vallejo, es que tanto desde la directiva, hasta los jugadores, sienten que Paolo Guerrero nunca quiso estar con ellos. Por lo cual, termina siendo un hecho que se irá más tarde que temprano. Solo falta que pague algún monto económico pendiente, pero eso es un trámite como tal. Su personalidad “ganadora” esta vez no le ayudó a integrarse con sus compañeros, o quizás, nunca deseó ser tan cercano. Cosas muy locas las que pasaron en tan poco tiempo. Es una duda si lo veremos en la señal de (Disney+).

¿Qué siente al hacer dupla con Christian Cueva en caso sea fichado?

Fiel a su estilo, calmo, con tranquilidad y mucho respeto. El volante norteño expuso que ahora mismo están enfocados en lo más importante. Los nombres no pesarán a la hora de competir, únicamente quienes puedan aportar de ciencia cierta: “No sé si aportaría, o no. Eso se ve en el campo de juego. Yo te podría decir sí, por la calidad que tiene de juego, porque el campeonato peruano es muy difícil”.

Paolo Guerrero en su último partido con César Vallejo. (Foto: L1 MAX).

¿Quién es el futbolista Jairo Vélez?

Jairo Vélez es un futbolista ecuatoriano, nacido el 21 de abril de 1995 en El Carmen, Ecuador. Juega principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede desempeñarse como delantero. Empezó su carrera profesional en el Club Sport Emelec de Ecuador, donde debutó en 2013. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo, por eso tuvo que ver opciones fuera de su país, para poder acomodar su carrera como profesional.

¿A cuánto ascendería el sueldo de Jairo Vélez?

El salario exacto de Jairo Vélez en la Universidad César Vallejo no se ha hecho público. En general, un jugador extranjero que se destaca en un equipo competitivo como César Vallejo podría ganar un salario que oscila entre los 10,000 y 20,000 dólares mensuales, aunque esta cifra puede variar. Es uno de los mejores pagos del plantel eso sí, por su talento, junto al tiempo que tiene en el equipo principal como uno de los grandes referentes.