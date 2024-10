Ahora mismo podemos decir que fue uno de los más grandes referentes con la camiseta de la Selección Peruana, porque no juega hace mucho con el equipo de todos. Lejos ya queda la época de la Copa América donde se vistió de corto para poder asumir la responsabilidad encargada por Jorge Fossati. Quien confió en él para que se hiciera conductor del primer equipo, sin embargo, lejos de eso. Solo hemos visto malas decisiones en su vida. Al punto de manchar su presente con una denuncia por violencia de género, aun con curso según el entorno de su esposa.

¿Qué mensaje entregó Christian Cueva en las redes sociales?

En su cuenta principal de Instagram, soltó un mensaje repleto de sentido religioso, como últimamente se está mostrando. Aladino piensa en su futuro y avisa que todo estará mejorando muy pronto, seguramente: “Dios se encargará de abrir las puertas para que puedas seguir avanzando en el camino correcto en tu vida, y cerrará las que te llevan a caminos equivocados, abrirá las que te acerquen más a su voluntad y cerrará las que te alejen; Dios te ama y quiere lo mejor para ti, confía”.

Ahora mismo está viviendo Aladino un estilo de pretemporada intensa con la camiseta de Cienciano del Cusco para poder cerrar de la mejor manera el año. Compitiendo en alto nivel, y quien sabe si puede volver a la Selección Peruana para la Fecha FIFA final del 2025. Donde La Blanquirroja estará chocando contra el conjunto de Chile como local, y luego ante la Albiceleste de Lionel Messi en territorio argentino. Ahí quizás, la magia de Cuevita se vea presente sin duda alguna.

¿Qué le pasó a Christian Cueva últimamente?

Christian Cueva mencionó cómo está pasando ahora mismo su vivencia diaria en la ciudad imperial: “Feliz por este momento, por la oportunidad que Dios me da, estoy pasando por un momento de mi vida en el que se dieron muchas cosas dentro y fuera de la cancha, pero siempre voy a estar agradecido por esta oportunidad que me da la vida, que me da Dios y sobre todo el club, que apuesta por mí. Lo voy a asumir como si fuese mi vida. Por ese lado estoy feliz, me siento tranquilo, pero tengo que trabajar mucho”.

Christian Cueva jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

¿Cómo está llevando Christian Cueva las críticas?

De la misma manera, el volante creativo contó cómo está sobreviviendo a los comentarios en su contra: “Siempre van a haber opiniones, yo particularmente estoy siempre tratando de escuchar mucho. Las críticas pueden ser una enseñanza en tu vida, creo que eso, para mí es importante. Siempre va a haber críticas y opiniones, y yo estoy siempre tratando de ser mejor y encontrar esa línea en mi camino, en mi vida, de ser cada vez mejor persona. Agradecido con la vida porque todavía estoy aquí, con todas las oportunidades que me da”. Aladino y su magia lo veremos en la señal de (Disney+).