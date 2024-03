Luis Urruti no oculta más su deseo de jugar por Perú. Logrando quedarse en la Liga 1 al fichar por Deportivo Garcilaso, el nacionalizado peruano tiene un objetivo claro: llegar a ser convocado por Jorge Fossati. Con esa meta en mente, el delantero reveló cuál será su plan para lograrlo.

Charlando en vivo con L1 Radio, Luis Urruti empezó a contar cómo es que tenía una oferta de Arabia, pero faltando un día para firmar todo se cayó. Siguiendo con las revelaciones, el extremo aseguró que fichar por Deportivo Garcilaso fue lo mejor pues se quedaría en la Liga 1 de Perú y además jugaría la Copa Sudamericana.

Luis Urruti no esquivó la pregunta sobre su futuro y dejó en claro que su meta es jugar en la Selección de Perú. Asegurando que tiene la gran opción pues ya se nacionalizó, solo le falta cumplir un año más para llegar a los cinco que piden como condición.

Exponiendo sus emociones, Luis Urruti habló en L1 Radio sobre su deseo de jugar por Perú: “Otra cosa que me motivó para seguir en Perú es que cumplo 5 años y está la posibilidad de la Selección Peruana. Si me gustaría la verdad, tengo la puerta abierta, no depende de mí, pero ojalá pueda darse esa oportunidad”.

El plan de Urruti para ser convocado por Fossati a Perú

El vínculo entre Luis Urruti y Jorge Fossati no es nuevo. De hecho en marzo del 2023, luego que Universitario venciera a Cienciano y accediera a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el delantero elogió al técnico en vivo por televisión: “Creo que en los pocos días que ha estado, ha cambiado la cabeza de todos, estábamos todos por decir, en un bajón, pero creo que él vino y levantó este grupo de la nada”.

Y Jorge Fossati también valora a Luis Urruti pues trascendió que fue él el que pidió su renovación en Universitario, pero lastimosamente no se llegó a dar. Ahora, dirigiendo a la Selección Peruana, su convocatoria parece una posibilidad y la meta que tiene el delantero una opción real.

Los partidos de Universitario y Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

¿Cuántos años tiene Urruti?

Luis Urruti tiene 31 años, nació en Uruguay y su cumpleaños es el 11 de setiembre. Mide 1.72 m, es delantero y juega para Deportivo Garcilaso de la Liga 1 de Perú

¿En qué equipo juega Urruti?

Luis Urruti juega en Deportivo Garcilaso. Fichado para la temporada 2024, el reto es ganar la Liga 1 de Perú, hacer un buen papel en la Copa Sudamericana y de ahí ser convocado a la Selección de Perú.