Luego de la expulsión de Hernán Barcos, Alianza Lima recibió nueva fatalidad

Alianza Lima se hunde y parece que nadie hace nada para salvarlo. Arrastrando tres derrotas seguidas, perdiendo toda chance de ganar el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú y con la tarjeta roja de Hernán Barcos, ahora el cuadro íntimo recibió otra mala noticia.

Si bien la información podría interpretarse de varias maneras, lo cierto es que Alianza Lima corre el riesgo de perder a tres jugadores más. Consciente que Hernán Barcos está expulsado, y no jugará la siguiente fecha, también están fuera por lesión Pablo Sabbag, Ricardo Lagos, Franco Saravia, Yordi Vílchez y Ángelo Campos suspendido.

Ahora la fatalidad volvió a llegar a Alianza Lima pues los íntimos podrían perder tres elementos más por lesión. Así es, los jugadores Franco Zanelatto, Cecilio Waterman y Jiovany Ramos fueron convocados para sus países y podrían regresar sentidos luego de la Fecha FIFA.

Recordando que ya pasó con Pablo Sabbag cuando se fue a jugar con Siria, en aquel momento el delantero se pronunció por sus redes sociales: “¿Por qué me sucede esto a mí? Aunque ahora me encuentre cuestionando el porqué de esta situación y no poder encontrar las respuestas adecuadas, quiero que sepan que estoy comprometido a enfrentarlas con la mejor actitud posible”.

Otro que también declaró fue Paolo Fuentes, el jugador de Cienciano que recibió el codazo de Hernán Barcos. Hablando para América Televisión, el volante comentó: “Son cosas del partido. Juego fuerte. Soy de incomodar, de estar hablando. Como vieron, hubo la agresión. Igual siempre hay mucho respeto con él”

Y es que estos tres jugadores podrían llegar lesionados luego de los duelos de Panamá por la Liga de Naciones CONCACAF y Perú en sus amistosos. No teniendo más espacio para la derrota ni el error, sería una catástrofe para Alianza Lima si Franco Zanelatto, Jiovany Ramos o Cecilio Waterman se lesionan.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Estando en su cuarta temporada en el cuadro íntimo, el delantero de 39 años es el máximo goleador extranjero del plantel con 48 goles.

¿Cuánto gana Hernán Barcos en Alianza Lima?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares en Alianza Lima, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero ha cobrado hasta la fecha 960 mil dólares a lo largo de sus cuatro años.