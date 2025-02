¿Perú va al Mundial? La contundente respuesta de Óscar Ibáñez

La Selección peruana tiene en Óscar Ibáñez a su nuevo DT, tras la salida de Jorge Fossati. Ahora mismo la posibilidad de llegar al mundial es remota, no obstante, el actual entrenador y ex jugador del equipo nacional no dudó en dejar clara su esperanza para estos partidos.

A Peru le quedan 6 partidos de Eliminatorias para soñar con la clasificación al Mundial de 2026. Los dos siguientes claves ante Venezuela y Bolivia. Por lo cual, Ibáñez sorprendió a todos con sus declaraciones y las posibilidades de la ‘Bicolor’ de llegar a la cita mundialista.

“Estoy convencido de que se puede clasificar. Tengo una ventaja importante, fui jugador de selección, conozco a los jugadores, estuve en cuerpos técnicos distintos. Es un lindo reto, todos lo ven difícil, pero estoy convencido de que podemos”, comentó el estratega en rueda de prensa.

La Selección peruana es la última en la tabla de posiciones y se entiende después de un proceso en el que la FPF cambió de entrenadores en 3 ocasiones. Asimismo, Ibáñez no tiene seguro el cargo para el siguiente año, ya que la intención es traer a otro DT.

La primera convocatoria de Ibáñez llegaría en las próximas semanas, puesto que, el equipo nacional tendrá que hacer de local a mediados de marzo recibiendo a Bolivia, para luego visitar a Venezuela. Se ven como las dos últimas grandes oportunidades del equipo nacional.

¿De qué cuerpos técnicos formó parte Óscar Ibáñez?

Óscar Ibáñez aportó a la selección peruana en dos momentos previos, a esta su primera oportunidad como DT principal. El entrenador peruano formó parte de los cuerpos técnicos de Sergio Markarian y también posteriormente de Ricardo Gareca.