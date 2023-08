Es normal que la voz se te haga bastante corta y los ojos se llenen de luz cuando hablas de un equipo que te dio amor. Felipe Rodríguez, lejos de esconderse, siempre se mostró como un jugador muy cercano a Alianza Lima por todo lo vivido en el pasado.

Popularmente conocido como Felucho, hoy en Cusco FC vive su punto más alto de carrera, la está rompiendo toda, y por eso los focos siempre están sobre él. Hace poco jugó ante su amor en Perú, y le anotó desde el punto penal, sin gritar su anotación de inmediato.

Tiempo después dio mayores detalles sobre su relación con el actual técnico de Alianza Lima: “Sí, justo cuando terminó el partido me vino a saludar, y me preguntó dónde estaba la familia en las tribunas. Les envío, saludos a mis nietos, es muy gracioso Mauri. Me ayudó mucho cuando era joven, después tuve la suerte de tenerlo en Godoy Cruz cuando estaba en el exterior y aprendí muchísimo de él. Estoy eternamente agradecido con él”.

Elogiando al profesor Larriera, a quien lo conoce hace bastante, lo dirigió en Godoy Cruz: “Mauricio estuvo en los momentos diferentes. Es la persona que me enseñó a ser un futbolista profesional y tener una carrera exitosa. Pero ya de grande me encuentro con Pablo (Peirano) que es el entrenador que me cambió la forma de ver todo, con él tuve números increíbles en los últimos tres años de mi carrera y también le estoy agradecido”.

Con todos esos temas resueltos, contestó claro y potente a la pregunta de un posible regreso: “Si me lo preguntas ahora no te lo puedo responder, obviamente que el cariño de la gente siempre está, saben que es recíproco y sería lindo volver a estar, pero por ahora me encuentro acá. Me siento un referente de este equipo y estamos todos muy contentos, veremos que pasa”. ¿Se dará esta oportunidad?

