El mercado de pases parece lejos de terminar para FC Barcelona. Ya con la temporada de LaLiga en curso, una de sus grandes promesas ha pedido su salida del club. Ansu Fati no planea seguir en el banquillo y buscará otro equipo.

Todo parece apuntar a que Ansu Fati se sumará a la lista de grandes promesas que apuntaban a convertirse en grandes figuras de FC Barcelona y que fracasaron en el intento. El jugador podría estar viviendo sus últimos días en el club.

Fue hace solo unos días que el entrenador, Xavi Hernández dejó en claro que no garantizaba minutos de juego a la promesa de La Masía. “Es un futbolista que me gusta y nos ha ayudado mucho. Es evidente que sale de una situación muy difícil por culpa de las lesiones. Pero tiene que tener una continuidad y no se la puedo garantizar. Esto es el Barça. No una ONG“.

Ansu Fati se quiere ir

Ahora, el heredero de la 10 de Lionel Messi ha tomado su decisión. Según afirma el diario AS, el futbolista ha dado la orden a su entorno de buscar alternativas en el mercado de pases ante su situacióon en el club.

Uno de los clubes que ha sonado como alternativa para Ansu Fati es Atlético de Madrid. Sin embargo, la fuente asegura que el club colchonero no ha hecho ningún acercamiento oficial por el bisauguineano.