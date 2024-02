Este jueves 1 de febrero de 2024 los aficionados del fútbol peruano se sorprendieron después de que se informara que un equipo de la Liga 1 ha sido suspendido y castigado por la FIFA. En su portal el organismo rector del fútbol mundial redactó un castigo para Deportivo Garcilaso.

FIFA confirmó oficialmente que Deportivo Garcilaso ha sido castigado con la imposibilidad de inscribir jugadores por los próximos 3 periodos, aunque no se detalla cuál fue la infracción del ‘Garci’. Se espera que el club confirme en los próximos días cuál es su situación legal.

De manera oficial la FIFA redactó que Garcilaso fue castigado con: “La prohibición de inscribir jugadores, parte de las medidas disciplinarias dentro de la estructura jurídica de la FIFA, puede ser impuesta por las instancias legales del organismo rector del fútbol mundial o el Tribunal del Fútbol”, se puede leer en el portal oficial.

No es la primera vez que Garcilaso tendría problemas para inscribir jugadores, ya le pasó en 2023 cuando no pudo cerrar la incorporación de Luis Andrés Chicaiza para su primer equipo y no lo pudo usar a lo largo de todo el segundo semestre. El jugador ecuatoriano se quedó y finalmente está jugando en Garcilaso.

Por otro lado, desde Libero también se destaca que hay otros dos equipos peruanos sancionados por la FIFA. Sport Rosario y Sport Chavelines de la Liga 2 recibieron el mismo tipo de castigo que Deportivo Garcilaso y no podrán inscribir jugadores por los siguientes periodos.

Qué jugadores fichó Deportivo Garcilaso para este 2024

En esta temporada Deportivo Garcilaso se jugará la posibilidad de meterse a los grupos de la Copa Sudamericana, por lo cual, se ha reforzado con varios jugadores en el mercado de transferencias. El club cusqueño fichó a: Miguel Vargas, Carlos Beltrán, Luis Caicedo, Anthony Gordillo, Erick Canales, Erick Perleche, Erick Gonzales, Carlo Diez, Erinson Ramírez, Diego Ramírez, Gaspar Gentile, José Cuero, Pablo Erustes, Adrián Ugarriza y Renny Simisterra.

¿Deportivo Garcilaso será sancionado en la Liga 1?

Ante esta sanción de la FIFA se espera un pronto comunicado de la Liga 1 o de la Federación Peruana de Fútbol. Aunque la sanción sería para los próximos 3 periodos de inscripción de fichajes no se descarta que Deportivo Garcilaso apele y también aclare por qué es sancionado.