Continúan los dimes y diretes dentro del tema de televisión en la Liga 1. No son las mejores noticias para los equipos locales que cuentan con la protección momentánea de la Federación Peruana de Fútbol. El Consorcio GOLPERU estaría buscando alguna indemnización.

Luego de la última medida cautelar donde se vieron perjudicados, ya que todos los contratos que tenían pactados con equipos a su favor, fueron anulados. De ahí en adelante, solo están cumpliendo con transmitir solo a los clubes que cuentan con alianza hasta un tiempo predeterminado.

Ante todo ese tema pasado, apareció la voz del reconocido abogado Julio García. Quien charló con Diario Depor, y habló sobre lo que podría ser una posible sanción para equipo que no cumplan la famosa cláusula de preferencia. Son temas viables o no, responde bien claro el especialista en el área legal.

Para Julio García es claro: “Yo creo que hoy no es exigible el derecho de preferencia, porque es una obligación en el contrato establecida a favor del Consorcio y en contra de los clubes, o sea, que los clubes tienen que respetar; pero los clubes no están asignando su derecho. Desde la aprobación de los estatutos, los clubes ya no deciden sobre sus derechos de televisión. El camino es ahora única y exclusivamente con la FPF”.

¿GOLPERU PODRÍA DEMANDAR A LA FEDERACIÓN?

GOLPERU tiene mucho trabajo por hacer, para encontrar oportunidad de ganar algo a su favor: “El problema allí es que el Consorcio, como ya no tiene los derechos y estos están siendo manejados por 1190, ya no tiene qué cobrarse (penalidades). Lo que tendría que hacer, entonces, es demandar. Lo cual no significa que vaya a salir triunfante. Yo creo que no tiene forma de salir triunfante, porque el derecho de preferencia está establecido sobre la base de quienes tenían la titularidad de los derechos, y esos derechos ahora son de la FPF”.

PROBLEMA SERIO ENTRE CONSORCIO Y FPF:

A corto plazo, el Consorcio del Fútbol Peruano estaría trabajando una estrategia contra la Federación: “No estoy con la FPF y estoy en desacuerdo en la forma como la federación se está manejando; pero en honor a la verdad, lo que sostiene esa posición es muy poco probable. Que termine (Paco Casal) de dueño (de los clubes) por la penalidad es muy remoto. Entiendo que se están preparando demandas que no van a ser en el Perú. Imagino que van a ser contra 1190, porque no veo forma de que se demanden a los clubes y a la FPF en el extranjero”.

Finalmente, destacó que hoy por hoy todos los poderes están por encima de la productora 1190 Sports. No deberían tener problemas de continuar con los derechos de transmisión: “1190 tiene un contrato con la FPF, que es la titular legítima. Es posible que puedan construir un caso en favor del Consorcio; pero su posición es muy débil”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP