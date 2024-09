Todo lo que se pueda hablar desde afuera no tendría que afectar en ningún momento a lo que sucede en la interna de un club. En este caso con Alianza Lima, al estar en boca de todos, termina siendo casi imposible alejarse del ruido. Lo sabe bien Hernán Barcos quien tuvo palabras bastante contundentes sobre la llegada reciente de Paolo Guerrero al plantel que comanda él, con su experiencia desde hace varias temporadas.

¿Hay diferencias entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

En una charla extensa con L1 MAX, El Pirata fue claro a la hora de contestar por una posible relación negativa entre él y el reciente fichaje blanquiazul. Hernán Barcos pone los puntos encima de la mesa, no hay nada malo con Paolo Guerrero: “No sé si me molesta, pero veo a muchos que se preguntan qué me causará la llegada de Paolo y pienso qué me tiene que causar. Para mí es un orgullo poder jugar al lado de un jugador como él. Si él no me potencia, yo sería un burro”.

Se podría decir que hasta se incomodó con la anterior consulta, pero lejos de eso. Explicó que desea sumar por todos lados para llevar al equipo a final de temporada con un título gigante, en el año del centenario de Universitario de Deportes: “Ojalá que nos potenciemos entre ambos y juntos podamos llevar a Alianza a donde se merece, esa es la idea. A mí no me perjudica en lo más mínimo, al contrario, me va a ayudar mucho”.

Otro de los temas polémicos como tal, es el famoso número que llevará Paolo Guerrero esta temporada. El resto del 2024 lo jugará con la 34, pero su icónico número siempre será el 9. Ante eso, Hernán Barcos sostuvo que tiene todo arreglado con el crack mundial, en ese aspecto, para evitar algún malentendido: “No hay problema. Lo hablé con él. Si lo quiere, lo va a tener, pero ahora en el campeonato no se puede por el reglamento, pero para el año que viene”.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima. (Foto: Tabatha Belén – @tabathabelen09).

Es más, fue una situación que la manejó Hernán Barcos, por disposición personal según entendemos en esta parte final de la nota con L1 MAX, canal de transmisión local. El capitán de Alianza Lima le entregará todas las facilidades al reciente fichaje, de nombre José Paolo Guerrero Gonzáles: “Se lo ofrecí yo, está a disposición. No es un problema el número, pero lo importante es el escudo que llevemos”. Entonces los veremos tirando paredes por la señal de (Disney+).

¿Paolo Guerrero conversó antes con Hernán Barcos?

Dentro de las confirmaciones que se dieron el día de la presentación de Paolo Guerrero, fue la charla secreta que pasó entre él y Hernán Barcos, quien lo trató con mucha distinción: “Con Hernán Barcos hemos dialogado bastante. Con los más grandes del grupo tenemos la misión y la tarea de ser el soporte de los más jóvenes y llevar a Alianza a que tenga más títulos, a que continúe la tradición”.

¿Paolo Guerrero será capitán en Alianza Lima?

Mariano Soso también tomó cartas en el asunto, cuando se le preguntó por la presencia de Paolo Guerrero en el plantel principal: “Paolo es un referente para nosotros. Actualmente, Hernán Barcos es nuestro capitán, junto con Carlos Zambrano, Ángelo Campos, Adrián Arregui y Sebastián Rodríguez. Paolo aporta algo especial, pero la cinta de capitán es algo simbólico”.