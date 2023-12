Se terminó la historia de amor entre Alianza Lima y Jairo Concha. Llegando a tienda íntima en la temporada 2020, el volante peruano fue bicampeón de la Liga 1 con el cuadro íntimo, pero ahora su último día será este 31 de diciembre del 2023. No logrando acordar su renovación, existen tres clubes internacionales interesados en ficharlo.

Y es que la situación no causa mayor sorpresa pues Jairo Concha es un valor atractivo para cualquier equipo de la región. Con 24 años, con opciones de jugar en la Selección Peruana y estando actualmente en calidad de jugador libre, Toluca de México, Huachipato de Chile y Sporting Kansas City de Estados Unidos son los interesados.

“Me gustaría jugar en la MLS por lo que me ha dicho Marcos López. Es una liga competitiva que tiene mucha intensidad y creo que si agrego eso a mi juego seré un mejor jugador”, reveló Jairo Concha a ESPN Perú en diciembre del 2021. Dos años después, tal parece que el deseo se le hará realidad.

El objetivo de Jairo Concha, ahora que es jugador libre y no pertenece más a Alianza Lima, no es descabellado. Más si recordamos que está manejado por la agencia deportiva “Vibra Fútbol”, que representa a cracks como Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Marcos López.

Así pues, sabiendo que hay nexos entre “Vibra Fútbol” y la MLS, no es loco imaginar que Jairo Concha podría llegar a la liga de los Estados Unidos. Con ello, la primera gran opción es el Sporting Kansas City donde también juega el chileno Felipe Gutiérrez. Cerrando la noticia, Toluca de México y Huachipato de Chile también estarían viendo la opción de contratar al volante peruano.

¿Cuánto gana actualmente Jairo Concha?

Jairo Concha se embolsa alrededor de 20 mil dólares mesuales en Alianza Lima. Ganando la gran suma por toda la temporada 2023, el volante peruano llegó a cobrar en el año alrededor de 240 mil dólares.

¿En cuánto está tasado Jairo Concha?

Jairo Concha está tasado a sus 24 años en 900 mil euros, según Transfermarkt. No llegando todavía al millón de euros, el volante ha sufrido un estancamiento pues no ganó más protagonismo en Alianza Lima y no ha sido regular en la Selección Peruana.