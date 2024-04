Universitario de Deportes compitió en Brasil contra Botafogo, pero se llevó un sabor amargo por la derrota final. Desatenciones poderosas en momentos oportunos terminaron siendo clave para que caigan por 3-1. Eso lo entiende también Jean Ferrari, como administrador temporal del cuadro crema, destacando lo bueno que se vio en cancha, sin mirar tanto el resultado final del partido. Lo explicó en sus redes sociales de forma clara.

Jean Ferrari en su Twitter personal soltó un mensaje de apoyo al ciento por ciento para los jugadores, millones de hinchas, y todos los que componen el conjunto crema: “Estoy orgulloso de este equipo, siempre para adelante, ya pasamos lo más duro y ahora vienen 2 partidos en casa por copa, el domingo ya a jugarnos otra final por liga 1, esto no para. ¡¡¡¡Y DALE U CSM!!!!”.

Pero la respuesta fue clara en la caja de comentarios, los fanáticos no están en esa misma línea: “Oe jean ese Portocarrero juega peor que los Villamarín”. “¡Ya, pero bota a Dorregaray!”. “Yo no estaría orgulloso, la U no merecía tener un 9 de una liga exótica en su centenario”. “Un reajuste arriba estimado Jean y estamos Okey”. “Todo bien con el título pero 2 años seguidos trayendo 9 ‘s para que sean banca”.

Críticas cayeron por el armado general del plantel, y también por las pocas herramientas para el profesor Fabián Bustos: “Jean, todo bien con la actitud del equipo, pero hay que hacer mea culpa en la contratación de Dorregaray, se suponía que vendría un 9 con un nivel superior a Valera, no uno que es igual o peor”. “Jean más minutos para Olivares, por favor. El muchacho tiene gol, por algo Fossati lo trajo. Denle la oportunidad y la hará linda como lo hace el Tunche”.

Jean Ferrari en una conferencia de prensa. (Foto: Prensa “U”).

¿Qué le piden los hinchas a Jean Ferrari?

Dentro de los mensajes más respetuosos hacia el administrador temporal de Universitario de Deportes. Llega uno que le pide reformulaciones urgentes: “Esta “U” es combativa, pero no invencible, tocó perder y punto, a corregir. Bustos y el equipo tienen que matar de local y en Liga 1. Barreto y cia tienen que reformular para el clausura”.

¿En qué puesto está por Copa Libertadores?

Después de caer por 3-1 ante Botafogo en condición de visitante, Universitario de Deportes bajó a la casilla 3 con 4 unidades. Lo superaron LDU Quito con la misma cantidad de puntos, pero una mejor diferencia de goles. Y el líder sigue siendo Junior de Barranquilla con 5 unidades en tres jornadas completadas. El último del Grupo D es Botafogo de Brasil, lo que se vendrá será durísimo.

¿Cuándo será el próximo partido de Universitario de Deportes?

Según vemos el calendario apretado que tendrán los jugadores de la “U” . El domingo 28 de abril estarán chocando contra Comerciantes Unidos en condición de local, desde las (8:00 PM – HORA PERUANA) en el Estadio Monumental. Correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura, en un cotejo de muchísima trascendencia.