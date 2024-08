Jorge Fossati cuando está de buenas, se nota, pero cuando quiere jugar un poco con la broma, termina regalando titulares bastante potentes a la prensa especializada. No sabemos si lo que mencionó recientemente, es algo serio o lo piensa de manera cómica. Se refirió de la manera más increíble, de los jugadores de Liga 1, que hoy por hoy están esperando su opción de jugar en la Selección Peruana.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre los jugadores de Liga 1?

El entrenador de la Selección Peruana habló con el Diario Depor, y abrió el abanico de declaraciones fuertes: “Son mediocampistas mixtos, por decirlo de alguna manera. (Victor) Cedrón más enganche que otra cosa. O sea que (Piero) Quispe para afuera, Sergio Peña, titular y permanentemente jugando en el Mälmo de Suecia, para afuera. (André) Carrillo también. ¿A quién más sacamos? Piden una oportunidad, pero hay que sacar alguno. No se puede jugar con 20”.

Se podría entender que es el sentido del humor de Jorge Fossati. El tema será cómo se lo tomarán los profesionales locales: “Hemos tratado de buscar eso con la FIFA, con la Confederación, pero me dicen que solo se puede jugar con once dentro de la cancha. Arréglate como puedas. Entonces, lo mismo de siempre. Me decís quién querés que traiga, pero no me decís quien sale. No entremos en esa trampa”.

De la misma manera, tajante y absolutista como viene siendo, El Nonno, reveló que solo piensa en el presente y en dejar jugadores que sirvan para futuras convocatorias en La Blanquirroja: “Si es para mañana, tenemos que enfocarnos en la Primera División, pero yo trabajo en la selección pensando en que me voy a quedar diez años y quiero hacer cosas que le duren a la selección para bien y por muchos años”.

Por eso, el seleccionador nacional, que llegó como reemplazo de Juan Reynoso, destacó el sostenido proceso que viene liderando desde su área, hasta las bases formativas: “Entonces, lo primero a mediano y largo plazo es repreguntarnos cómo estamos trabajando en divisiones juveniles. Eso es fundamental. Si queremos tener buenos equipos de primera división tenemos que trabajar con los menores”.

Jorge Fossati en la VIDENA. (Foto: Carlo Mesia).

¿Perú clasificará al siguiente Mundial 2026?

También, como para ponerle un broche de oro a sus frases. Jorge Fossati se la jugó por completo: “Faltan 12 partidos. Y las distancias de aquellos que hoy tenemos que alcanzar, no son tan grandes como para decir que si no le ganamos a Colombia quedamos afuera; no, no es por ahí. Porque allí le creas una falsa expectativa al aficionado. No. Más juntos que nunca, más tranquilos que nunca, más confiantes que nunca. Porque se trata de eso”.

¿Cuánto es el sueldo actual de Jorge Fossati?

El salario mensual del entrenador uruguayo es de 166 mil dólares mensuales aproximadamente, y con un contrato hasta septiembre del 2025. En caso se piense en despedirlo, El Nonno se llevará 2 millones de dólares 240 mil dólares, si terminan rompiendo cláusulas. En ese sentido, Jorge Fossati está bien cuidado, su grupo legal no puede regalar ninguna opción de salir perjudicado ante una decisión abrupta de Agustín Lozano y compañía.