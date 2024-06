Desde el momento en que aparece la oportunidad de ver a un grupo de trabajo motivado, todo termina siendo más lindo de analizar. La Selección Peruana estará jugando contra Chile mañana por la noche, en lo que será el debut por la Copa América 2024. El once todavía no está definido al ciento por ciento, lastimosamente, pero sí hay pistas que llegan desde los Estados Unidos, donde hay enviados especiales.

Fernanda Huapaya entrega los detalles para el Diario Comercio, en una idea periodística, la cual sirve para informar correctamente: “Aunque recién este jueves se irá afinando lo que sería el once titular ante Chile, los entrenamientos han permitido ver algunas ideas de lo que el entrenador Jorge Fossati piensa desarrollar a solo horas del esperado estreno en la Copa América”.

Lo que comenta la periodista deportiva, es que hay un par de novedades en el campo previo: “Por lo pronto, Wilder Cartagena y Sergio Peña son dos que aparecen firmes en el once inicial. Las dudas del comando técnico apuntan a la posición de Piero Quispe, quien podría ser reemplazado por Edison Flores. Mientras que en ataque, salvo algún contratiempo o decisión de última hora, Bryan Reyna será el elegido para acompañar a Gianluca Lapadula”.

El análisis nos dice que tanto el mediocampo, como en la zona de ofensiva, habrá cambios correspondientes: “Tras lo visto en los amistosos ante Paraguay y El Salvador, se pensaba que ‘Orejas’ podría ser una opción en ataque, haciéndole compañía a Lapadula,. Sin embargo, en las últimas horas el comando técnico evalúa reubicarlo en el mediocampo, específicamente en la labor que cumple Quispe”.

La Selección Peruana entrenando. (Foto: FPF).

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la actual Selección Peruana?

Las críticas están a la orden del día, al punto que Jorge Fossati debe explicar razones y situaciones complejas ante medios internacionales. El entrenador de la Selección Peruana habló en Radio La Red sobre el presente de sus jugadores: “No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los ‘pibes’ no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”.

¿Cuáles son las fechas y horarios de la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Según muestra en su página oficial, la web oficial de este magno evento, los partidos tendrán la siguiente cronología. La cual se respetará de principio hasta el fin, salvo alguna catástrofe: 21/6 vs. Chile a las 19 horas local (GMT -5)/ 19 horas Perú. 25/6 vs. Canadá a las 17 horas local (GMT -5)/ 17 horas Perú. 29/6 vs. Argentina a las 20 horas local (GMT -4)/ 19 horas Perú.

¿Quiénes son los mejores jugadores de la Selección Peruana?

Para el medio de comunicación escrito, hoy por hoy casi está definida la columna vertebral nacional: “Y entrando al terreno de quienes serán titulares el viernes, LÍBERO está en condiciones de señalar que hay hasta 7 futbolistas que serán tomados en cuenta por el técnico uruguayo. Además de Cartagena, están Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López y Gianluca Lapadula”.