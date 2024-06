Las entrevistas de este nivel, siempre serán las más llamativas porque tocan las fibras más personales de los humanos, antes que los propios futbolistas. Carlos Zambrano sabe bien que debe mejorar en esta Copa América 2024, si desea tener un gran rendimiento. Con lo que está jugando ahora en Alianza Lima no alcanza, por ello, viene una reflexión muy importante desde lo personal, que servirá seguro como enseñanza.

¿Cuál es la polémica revelada por Carlos Zambrano?

El León habló largo y tendido con L1 Max, el periodista deportivo Gustavo Peralta le preguntó de todo. Empezando el desgrabado con un tema que a todos nos preocupa, su cuidado físico, por ende, su máximo rendimiento en la cancha: “No siempre se exageró todo sobre mí. En el peso nunca me cuidaba. Incluso en Alemania no estaba en mi peso. Hoy no estoy en mi peso. Tampoco estoy subido, porque eso perjudica”.

Con esa apertura, nos vamos al presente, donde le preguntaron si se ve jugando más adelante, en unos años por delante: “Es cada cuatro años, en el 2028 tendría 39. Es complicado llegar a esa edad con el nivel de Paolo por ejemplo. No lo tengo en mente, pero el fútbol es impredecible a veces. Uno va llevando el día a día, mientras tanto hay que disfrutar el momento. Esta es mi última Copa América. En el campo uno disfruta mucho”.

¿Cuál es su sueño antes de retirarse?

Carlos Zambrano es un ser humano que siente y anhela, por eso su deseo de cumplir algo personal, es cada día más latente. Alertando a todos seguramente en el Club Alianza Lima: “Dios quiera que cumpla el sueño de jugar con mi hijo en Cantolao. Pero ya depende de él. Se tiene que ganar los fréjoles. Nosotros hablamos mucho de eso. Es mi sueño y de él también. Ojalá se nos dé”.

Carlos Zambrano jugando en la Selección Peruana. (Foto: IMAGO).

Ahora, los conceptos sobre el partido debut ante Chile, llegan en esta oportunidad, en la voz del León: “Nunca nos han visto como favoritos, no es la primera vez que nos ponen en este papel. Tenemos un grupo complicado. Gracias a Dios en las últimas Copas, en estadística, nos ha ido bien y hemos pasado (de ronda). Pero ahora clasifican dos, no tres, o sea va a ser más duro. El partido contra Chile va a ser clave, lo mismo pensarán ellos imagino”.

Exponiendo sus responsabilidades como jugador de edad, con muchos duelos encima, y con la mentalidad necesaria para poder liderar en cancha el proyecto del profesor Jorge Fossati en La Selección Peruana de Fútbol: “Esta Copa América va a ser muy difícil y en lo personal me siento bien. A mí las críticas no me mueven. Siempre se va a decir mucho de mí, ya que soy uno de los referentes”.

¿Qué opina hoy sobre Ricardo Gareca?

Finalmente, le dio un palo al Tigre, el ex seleccionador de Perú: “A mí me tiene sin cuidado el tema de Gareca. Sabemos cómo puede pensar, cómo puede trabajar, pero al final depende de cada jugador. La calidad de jugador que tengan allá. Él confiaba mucho en el futbolista peruano, él era consciente que somos uno de los países de Sudamérica que mejor técnica tiene, pero tenemos que canalizar bien esas cosas y tratarlo de la mejor manera”.