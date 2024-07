No solo estaban André Carrillo y Christian Cueva: El otro crack de la Selección Peruana en juerga

La polémica no termina con la confirmación de la salida de dos jugadores muy queridos en la Selección Peruana. Se trata de un nombre más, el cual seguramente no todos tenían, pero cuando la prensa de espectáculo se pone a trabajar, es complicado no tener certezas. Es un nombre de la nueva camada, llamado a ser quizás, el futbolista con más talento en la presente camada.

¿Quién es el otro jugador peruano en juerga de Christian Cueva y André Carrillo?

Contado por el canal nacional, Willax TV, en su reciente edición de entretenimiento, donde explica la poderosa situación en su página web: “Las cámaras de Amor y Fuego captaron la entrada y salida de Reyna, Cueva y Carrillo del establecimiento nocturno. Sin embargo, lo que más captó la atención fue que el jugador del Belgrano de Argentina estuvo acompañado de un hombre encapuchado”.

Amor y Fuego destaca que todo fue expuesto por un par de personas a las afueras del lugar donde capitanearon la reunión André Carrillo y Christian Cueva. Quienes habían llegado recién de la Copa América 2024, donde quedaron eliminados: “El equipo del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre registró una conversación extraña entre dos mujeres, que salían de la misma discoteca”.

Es más, hubo un jugador más de la No solo estaban André Carrillo y Christian Cueva: Otro crack de la Selección Peruana en juergaen ese supuesto grupo, pero no importa tanto: “”A quién buscan?”, les preguntó el reportero a las féminas. A lo que ellas respondieron: “Cueva, sí, sí… ¿Y Barco?”. El hombre de prensa le dice a las jovencitas que Barco aún no sale del establecimiento y una de ellas confirma: “Ya salió, pero salió primero”. “Jesús ya se largó, entiende que salió primero. Sí salió por acá, sino que salió encapuchado”, agrega la otra”.

André Carrillo y Christian Cueva en juerga después de Copa América 2024. (Foto: Twitter).

Bryan Reyna es el jugador considerado por muchos como el líder del nuevo estilo de competencia en la Selección Peruana. Esta vez quizás no fue tan criticado por este evento que está en boca de todos, debido a que él estuvo siempre a disposición en cancha. El hincha no lo señala como a Christian Cueva y André Carrillo, porque confía más en lo que puede dar. Sin embargo, no se confíe de su suerte hasta ahora.

¿Cuál es el valor actual de Bryan Reyna?

Viendo el mercado internacional, gracias a la información de Transfermarkt, Bryan Reyna está costando en este momento 2 millones de euros aproximadamente. Es su pico más alto con 25 años de edad. Antes con camiseta del Mallorca, CD Toledo, Las Rozas CF, Barakaldo CF, entre otros, nunca tuvo este crecimiento económico. Si lo llegan a vender pronto en Argentina, sacarán un buen dinero.

¿Cuál es el siguiente partido de Bryan Reyna?

En el próximo duelo de Belgrano de Córdoba, veremos cómo enfrentará al Deportivo Riestra el 19 de julio a las (5:00 PM – HORA PERUANA). Bryan Reyna se perfila a ser titular en este cotejo importante de la Segunda Fase del Fútbol Argentino. En este momento, El Pirata Cordobés está en el puesto 10 con solo 8 puntos en 5 partidos completados, durante la reciente temporada.