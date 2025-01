Álex Arce viene de un 2024 soñado con la camiseta de Liga de Quito y se esperaba que para estas alturas de 2025 ya esté jugando con su nuevo club. Sin embargo, no hay una oferta que complazca a todas las partes y ahora ya se preocupan en Liga.

En diálogo con Mundo Deportivo, Isaac Álvarez confesó que ahora la situación le preocupa mucho: “Me preocupan dos cosas: que se vaya demasiado tarde y nos quedemos con pocas posibilidades en el mercado; y si se queda, me preocupa que no se quede contento“, afirmó el directivo.

Liga ya fichó a un delantero con la llegada de Alejandro Cabeza, no obstante, el futuro de Álex Arce sigue sin aclararse. Puesto que, si Liga lo vende en febrero se quedan sin casi margen para fichar a un nuevo jugador. El mercado cierra en Ecuador en marzo.

Ya a mitad de 2024 a Álex Arce lo estaban buscando desde Brasil, pero Liga decidió no venderlo por sus objetivos y por el contrato. Ahora el ‘Rey’ quiere más de 6 millones por su transferencia y no llega una oferta que cuadre desde las cifras y les permita venderlo.

De momento, Álex Arce se muestra tranquilo y entrenando con Liga de Quito. Si no pasa nada extraño como una lesión, el delantero paraguayo tendría que ser titular este sábado en la Supercopa. El goleador tiene contrato hasta finales de la temporada 2026.

Los equipos que buscaron a Álex Arce como su delantero

Álex Arce se viene metiendo en planes de grandes clubes, y es que el paraguayo terminó interesando a clubes como: Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, River Plate, y en Europa también se habló de la chance de llegar a Everton y Bournemouth.

¿Cuánto cuesta el pase de Álex Arce?

Según las analíticas de Transfermark, el pase de Álex Arce cuesta un total de 5 millones de euros. Liga de Quito está dispuesto a venderlo por mucho más, al punto de que el ‘Albo’ quiere una cifra solo para ellos superior a los 6 millones. El pase del goleador es totalmente del ‘Rey de Copas’.

