La Selección Peruana de fútbol sufrió una derrota ante Chile por 2-0 en el marco de la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. El Estadio Monumental de dicho país fue el escenario de este partido, donde los goles fueron obra de Diego Valdés y un autogol de Marcos López.

El encuentro prometía ser parejo en la previa, pero los locales lograron quebrar la sólida defensa que mantenía la Blanquirroja. El primer tiempo culminó con ventaja para los chilenos por varios remates que tuvieron, además, demostraron un buen desempeño en esta etapa del partido.

La segunda mitad trajo un giro desfavorable para Perú, ya que la Roja intensificó su ofensiva y puso en aprietos la portería peruana. A pesar de los esfuerzos de Pedro Gallese, los goles chilenos llegaron a los 74 y 90+1 minutos.

Posteriormente, el entrenador de la Bicolor, Juan Reynoso, asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo y evitó dar explicaciones que pudieran parecer excusas ante las críticas.

“Sería repartir culpas y la verdad no me interesa eso. Trabajamos bastante el tema de los automatismos pero no se está viendo reflejado por momentos. Es muy triste para todos porque esperábamos otro partido y no lo interpretamos como lo esperábamos. Es responsabilidad mía y no tengo más que comentar”, expresó en la conferencia de prensa.

Reynoso optó por no profundizar en los detalles del partido y reafirmó que la responsabilidad recae en el equipo, sin caer en pretextos. Además, anunció que llevarán a cabo un análisis en video para identificar los errores cometidos.

“Nosotros por la calidad de jugadores tenemos la responsabilidad de llevar el peso del partido pero hoy decir pasó esto, el otro es caer en pretextos y por la forma de hacer la vida, haremos un análisis en video para ver todo lo que no hicimos”, concluyó.

¿Cuáles son los números de Juan Reynoso con la Selección Peruana?

El entrenador de la Selección Peruana ha dirigido en 11 encuentros, acumulando cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas, con un total de 8 goles a favor y 11 en contra.

¿Cuándo juega Perú vs. Argentina por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Argentina en el Estadio Nacional de Lima, encuentro válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.