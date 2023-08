EN VIVO y DIRECTO la lista definitiva de Juan Reynoso para las Eliminatorias: debut de la Selección Peruana vs. Paraguay y Brasil

La necesidad de empezar bien la competencia internacional para nuestra Selección Peruana significa demasiado. El conjunto nacional se verá las caras ante Paraguay y Brasil, el primer cotejo como visitante, mientras que después estará recibiendo al gigante del continente.

Según las palabras del propio entrenador, esta lista tendría que haber salido el jueves 31 de agosto, así lo adelantó en la última conferencia de prensa. Ahí explicó las razones principales de su decisión: “Queremos conocer a muchos Sub 23. Queremos integrarlos al universo de jugadores Sub 20 y Sub 23 para ese recambio generacional. Queremos instalarlos en nuestra base de datos. Esa es la razón”.

Después, tal como lo explicó Gustavo Peralta, y replicó La República Deportes: “Este viernes 1 de septiembre se conocerá la lista definitiva entre jugadores locales y extranjeros para los choques ante Paraguay y Brasil por la fecha doble de las clasificatorias”. Con eso, todo queda listo para saber quiénes llevarán la camiseta de Perú.

Posible lista de convocados de Juan Reynoso:

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City), Renato Solís (Sporting Cristal), Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensores: Luis Advíncula (Boca Juniors), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Miguel Trauco (San Jose Earthquakes), Marcos López (Feyenoord), Miguel Araujo (Portland Timbers), Alexander Callens (Girona), Luis Abram (Atlanta United), Aldo Corzo (Universitario), Anderson Santamaría (Atlas).

Centrocampistas: Renato Tapia (Celta), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Pedro Aquino (Santos Laguna), Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente), Piero Quispe (Universitario), Christopher Gonzales (Al-Adalah), Sergio Peña (Malmö), Christian Cueva (Alianza Lima), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Bryan Reyna (Alianza Lima), Edison Flores (Universitario), André Carrillo (Al-Qadisiyah), Andy Polo (Universitario).

Atacantes: Paolo Guerrero (LDU de Quito), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Alex Valera (Universitario).

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias?

El partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será a las 5:30 p.m este jueves 7 de septiembre y se verá en los siguientes canales: América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.