En toda la polémica que se está viendo por el tema de los derechos de televisión nos da un capítulo más. El cual tiene como protagonista ahora, al Consorcio del Fútbol Peruano – GOLPERU, el cual al parecer, ya hizo su primer movimiento, de manera indirecta, para poder gestionar los permisos correspondientes y hacerse un fuerte acreedor. Llegó en las últimas horas una interesante notificación, la cual seguramente quienes se acostumbraron a solo prender su televisión y colocar el canal, son los más felices. Es momento de poner en contexto a los hinchas de la Liga 1.

¿GOLPERU transmitirá la Liga 1?

El Diario La República cita a un comunicador y le da contexto a lo que se verá a continuación: “Según informó el periodista de RPP Kevin Pacheco, la Federación y los equipos que participaron de la reunión no llegaron a un acuerdo sobre la casa televisora que deberá transmitir la Liga 1 Te Apuesto 2025. De acuerdo al comunicador, el organismo presidido por Agustín Lozano tiene la intención de resolver el vínculo con 1190 Sports; sin embargo, primero desea contar con una propuesta de otra empresa de televisión, la cual sería GOLPERU”.

¿Qué está esperando GOLPERU actualmente?

Continuando con un parafraseo bastante detallado, para entender cómo sería el siguiente paso que daría GOLPERU, expectante de todo lo que sucede en su entorno. De cara a lo que será de manera definitiva, el cambio de televisación para el mercado local: “Pacheco informó que el Consorcio del Fútbol Peruano (CFP) está dispuesto a negociar los derechos de transmisión de los demás clubes que no tienen contrato con ellos para la temporada 2025. No obstante, precisó que no lo harán hasta que la Federación quede totalmente desvinculada con 1190 Sports”.

Ahora mismo, el Consorcio del Fútbol Peruano solo mantiene un par de contratos de primera división: “Como se sabe, hasta el 2022, GOLPERU poseía los derechos de TV de todos los clubes del fútbol peruano. Luego, ante la irrupción de 1190 Sports en el 2023, solo quedaron con los derechos de Universitario, Sport Boys y Carlos A. Mannucci”. Por ese motivo, está abierto a poder entregar un mejor sistema a la FPF, pero siempre y cuando, den por finalizada su relación con 1190 Sports a la brevedad. Por ende, serán claves los próximos días, después de las reuniones correspondientes.

¿GOLPERU se mete oficialmente en la transmisión de Liga 1?

El último movimiento que tuvo la empresa internacional es haber transmitido la Noche del Rojo Imperial, el partido de presentación de Cienciano del Cusco. De una manera correcta y con la tecnología de lujo, precisó el cuadro sureño en sus redes sociales con un comunicado especial: “Agradecemos a GOLPERU por la impecable transmisión de la Noche del Rojo Imperial, un evento que marcó el inicio de la temporada 2025 con la presentación oficial del plantel, acompañado de un espectacular show musical y artístico que enalteció el espíritu de nuestra hinchada”.