Nació, creció, se forjó, y destacó de forma superlativa con Sporting Cristal, tiene un respeto máximo hacia el club. Luis Advíncula siempre dijo que es un agradecido a todo lo que es el universo rimense. Nunca se supo a ciencia cierta si es hincha del conjunto bajopontino, o cercano a otro equipo del fútbol peruano. El actual profesional de Boca Juniors antes fue comprometido por Carlos Zambrano y Christian Cueva.

Lucho en esta oportunidad fue expuesto ante el mundo entero, en La Lengua de Jesús Alzamora, bajo la responsabilidad de Sergio Peña, quien dejó muy claro que Bolt pronto estará jugando en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute: “No quiero decir nada de ‘Lucho’ porque se hace el duro. No le gusta que digan que va a jugar en Alianza, pero va a jugar en Alianza, 100%”.

Para el enganche de la Selección Peruana y el Malmo de Suecia, será un tema de descarte tarde o temprano. Aunque no fue tan drástico como El León y Aladino a principios de esta temporada, cuando señalaron que Luis Advíncula era hincha fanático de Alianza Lima. Pero por respeto a Sporting Cristal, se mantenía muy al margen de cualquier comentario que lo involucre con la tienda victoriana.

“Él es hincha ‘aliancista’. No sé si lo habrá dicho, pero cuando hablo con él, incluso hasta el día de hoy que somos compañeros de selección, hemos compartido tres años ahí, peruanos, compatriotas… Me extraña, se hace el fuerte, pero me extraña (risas), al igual que muchos compañeros y yo a ellos”. Fue lo que explicó Carlos Zambrano en una entrevista para ESPN Perú, donde contó detalles del fanatismo de Luis Advíncula por el equipo del pueblo.

¿Luis Advíncula desearía jugar en Alianza Lima?

“A él le gustaría venir también, en algún momento. A mí me encantaría tenerlo como marcador derecho. Es un tremendo jugador, de selección y con el que me entiendo muy bien. Por algo no campeonamos cinco títulos y aun así nos mataban (risas). Con errores y virtudes, que son parte del fútbol. Uno se puede equivocar en el campo, pero la entrega que yo intentaba ponerle, no lo va a cambiar nada”. Sentenció, en aquel entonces, excompañero en Boca Juniors.

¿Cuál será el futuro deportivo de Luis Advíncula?

Todo esto se menciona una vez más, mientras Luis Advíncula disfruta de un presente espectacular con Boca Juniors. Es más, está siendo relacionado con equipos de Brasil, el Corinthians o el propio Santos. Recordemos que El Rayo tiene contrato hasta la siguiente temporada, y existe una promesa por parte de Juan Román Riquelme, de renovarle su estancia si gana las elecciones presidenciales del club de la ribera.

¿Sergio Peña piensa volver a Alianza Lima pronto?

Volviendo al presente, Sergio Peña reveló también que está planeando regresar a jugar en el equipo de sus amores muy pronto, junto a otros cracks: “La posibilidad de volver a Alianza Lima es algo que lo tenemos presente, tanto Carrillo, Cartagena, Yordy. Incluso, lo hablamos y nos decimos: ‘Hay que volver a Alianza’. Eso lo tenemos siempre en mente”.