Jorge Fossati se hartó de todos y reveló quién debe ser el nuevo técnico de Perú

Han pasado varios días desde la salida oficial de Jorge Fossati de la Selección Peruana. Siendo una situación que se veía venir desde diciembre del 2024, recién en enero del 2025 se confirmó al 100% y ahora el estratega uruguayo puede declarar con total franqueza y sin tapujos.

Bien, en ese punto, Jorge Fossati ya ha hablado bastante sobre cómo se fue de la Selección Peruana y qué sintió al dejar VIDENA. Pero, en recientes declaraciones, el técnico por primera vez expresó qué siente sobre la posible llegada de José Pékerman al Perú y si también le parece el candidato ideal.

Siempre muy respetuoso de las formas, Jorge Fossati charló con TV Perú y tocó la posibilidad de que José Pékerman lo reemplace en la Selección Peruana: “Pékerman es un técnico de gran jerarquía, una gran trayectoria, pero no soy quién para opinar de quién debe venir o quién no debe venir. No soy director de fútbol”.

¿Quién será el nuevo técnico de Perú?

Fossati dirigiendo a Perú. (Foto: Selección Peruana)

Luego, continuando con su comentario, Jorge Fossati también reveló un dato que muy pocos pudieron confirmar: cómo se dio su salida de la Selección Peruana: “En diciembre ya se hablaba, y yo te puedo dar una lista de los candidatos firmes, a punto de firmar, desde el 15 de diciembre a esta fecha”.

Cerrando su intervención, Jorge Fossati también mencionó qué siente ahora que no es más técnico de la Selección Peruana: “La frustración de no seguir en la selección, de no seguir este proceso, es la misma. Tal vez me la pueda sacar el día que vuelva a jugar la selección y la vea ganar y que le vaya bien. Ese día se me pasará todo”.

¿Selección Peruana encontró reemplazo para Jorge Fossati?

Todavía no se sabe qué entrenador reemplazará a Jorge Fossati y estará al mando de la Selección Peruana en el 2025, pero algunos comentan que puede ser Ángel Comizzo, Roberto Mosquera, Nolberto Solano, Tiago Nunes e incluso José del Solar.

¿Cuándo se conocerá al nuevo técnico de Perú?

Todavía no se sabe cuándo se dará a conocer al nuevo técnico de Perú tras la salida de Jorge Fossati. Pero, se entiende que el proceso no debe tardar mucho pues en marzo asumirá duelos vitales ante Bolivia y Venezuela de cara al Mundial 2026.

