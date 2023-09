Inicia la semana más esperada del año para el fútbol peruano, la Selección Nacional debutará el jueves 7 de septiembre ante Paraguay. Perú debe sumar puntos porque después vendrá el partido ante Brasil en Lima, tiempos complicados en general.

Pero aunque no parezca, los grandes jugadores del pasado nos respetan demasiado por lo visto recientemente. Uno de ellos es el gran Denis Caniza, recordado capitán de la Selección Paraguaya, quien tiene el récord de haber jugado más mundiales con La Albirroja.

Una opinión diferente a lo que se oye en las calles: “Hay una expectativa buena, nosotros confiamos mucho en nuestros jóvenes. Hay jugadores que están saliendo como Almirón, Enciso, Gómez, un montón de jugadores que pueden hacer buen equipo. Hay una nueva ilusión en Paraguay. No te asegura nada los nombres, pero hay muy buena expectativa con la selección”.

Así arrancó el mítico Denis Caniza en su nota con el periodista Wilmer Robles, para después dar la clave del equipo de Juan Reynoso: “Más me preocupo en el conjunto, todo lo que pueda hacer Perú. Cuando empiezan a tocar el balón, a esconder la pelota, siempre complica a Paraguay. La marcación tiene que ser bien férrea para que eso no ocurra. Paraguay tiene que meter marca férrea y no dejar que toque Perú, no deben tener la posesión del balón”.

También, como buen paraguayo y con el corazón en la mano, expresó lo que desea que pase con su combinado patrio: “La selección es la alegría del país, y en los últimos años han recibido muchísimas críticas tanto a los jugadores y técnicos, pues hace tres mundiales que no asiste. Ahora hay un nuevo aire, un nuevo viento por la selección. Nosotros estamos esperanzados que Guillermo Barros Schelotto pueda encontrar un equipo competitivo para clasificarnos nuevamente a un mundial”.

Para cerrar su análisis, el ídolo del país hermano, sostuvo que ambos cuadros llegan con bajas: “Igualmente, Perú, con Lapadula. Yo respeto mucho a Lapadula, es letal, es una baja sensible como Enciso. Si estaba él hubiese preocupado mucho a la defensa paraguaya. Un delantero como Lapadula siempre está en la mente del defensor, en no dejarlo pensar ningún segundo. Es una ventaja que no juegue ante Paraguay”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias?

El siguiente partido de la Selección Peruana será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Paraguay por Eliminatorias?

El partido de la Selección Peruana vs. Paraguay por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será a las 5:30 p.m este jueves 7 de septiembre y se verá en los siguientes canales: América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.