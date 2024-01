Alejandro Duarte es un jugador que tuvo mucha mala suerte en Sporting Cristal, porque nunca desentonó, llegó para aportarle solvencia al pórtico rimense. Eso fue lo que entregó desde que llegó al cuadro celeste en la temporada 2021. Cuando provenía del Sportivo Luqueño de Paraguay, para darle sobriedad al puesto más criticado en las últimas temporadas. Ahora se va después de no poder competir.

El Deportivo Alajuelense de Costa Rica hace pública la contratación del portero en sus redes sociales, quien paseó su fútbol por varios equipos de la Liga 1. Con una variable bastante interesante: “El arquero peruano Alejandro Duarte, procedente del Sporting Cristal, es nuevo jugador de LDA. El portero llega a préstamo por esta temporada con opción a un año más”.

Recordemos que Alejandro Duarte desde que jugó en Sporting Cristal volvió a tener vuelo en su carrera deportiva. Porque ganó minutos en un equipo grande, jugando competencias como la Copa Libertadores y Sudamericana. Encontró quizás su lugar en el mundo, pero una lesión lo termina sacando de competencia en la Tarde Celeste de la temporada pasada.

Desde ahí la proyección de Renato Solís no dejó de crecer, y casi no le dejó espacio para poder mostrar su talento en la portería. Ese es el gran problema que terminó afrontando Alejandro Duarte después de casi un año sin jugar, no por indisciplinas o lesiones, si no, por el nivel superlativo de su rival en buenos términos en el puesto. Es la mejor manera de poder darle competencia a la zona mencionada.

¿Qué tipo de club es la Liga Deportiva Alajuelense?

Conocido popularmente en Costa Rica como El equipo de su gente. Su sede es el Estadio Alejandro Morera Soto con 17,895 espectadores) y los colores predilectos de la institución son el rojo y el negro. Los Manudos tienen 104 años de fundación, el día de su creación fue el 18 de junio de 1919. Y hasta el día de hoy han logrado ganar 30 campeonatos ligueros.

Consiguieron también la Copa de Costa Rica en once oportunidades, junto a la Supercopa de Costa Rica en dos momentos. Además, también supo ganar cosas a nivel internacional. Como el Campeonato de Centroamérica y el Caribe, Liga de Campeones de la Concacaf, Copa Interclubes de la Uncaf, Liga Concacaf, Copa Centroamericana de Concacaf, y la Copa Interamericana.

¿Cuál es la actualidad de la Liga Deportiva Alajuelense?

Actualmente, marcha en el puesto 4 con 10 unidades en 5 jornadas. El inicio irregular hace que tomen decisiones al respecto, por eso la contratación de Alejandro Duarte para la portería. Su siguiente partido será contra el Puntarenas el jueves 8 de febrero en un horario por definirse. En condición de local, como siempre en el Estadio Alejandro Morera Soto.