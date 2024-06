La oportunidad de analizar una Copa América 2024 desde su preparación, termina siendo factible para saber cómo le puede ir a la Selección Peruana. Ahora, para poder entender todo lo anterior, debemos saber que hay futbolistas considerados en el plantel principal, pero también profesionales que no han sido llamados por Jorge Fossati. Veremos al detalle lo que no podremos ver en la competencia CONMEBOL.

¿Qué jugadores son ausencia en la Selección Peruana?

El primer jugador que está desconvocado, o renunció de alguna manera, es Renato Tapia en este momento. Es el más reciente, porque pasó hace poco, horas antes era uno de los fijos para el combinado patrio. Pero por temas de protección, por un asunto que abiertamente se conoce como necesidad de cuidar su integridad, decide no viajar a los Estados Unidos. El Cabecita es la primera ausencia definida.

Los que vienen por delante, son quizás de menos relevancia, pero siempre serán fundamentales de cara a lo que uno imagine. La Selección Peruana tampoco tendrá en La Copa América 2024 a un jugador como Raúl Ruidíaz, quien es considerado como uno de los grandes ídolos del fútbol en los Estados Unidos. La Pulga no estará por determinación de Jorge Fossati como tal.

Quienes pueden cerrar el grupo de extranjero como ausencias, son Miguel Trauco y Pedro Aquino, primero está el lateral de Criciuma que parece no estar en consideración de Jorge Fossati por un tema de rendimiento. Mientras que el ex Sporting Cristal, como volante, viene regresando de una lesión compleja en Santos Laguna de México. Los gustos, o el interés del Nonno, acá no están calzando.

Yoshimar Yotún y Renato Tapia no estarán en la Copa América 2024. (Foto: IMAGO).

Ahora, los nacionales que no han sido considerados para la Copa América 2024, son Yoshimar Yotún, Carlos Cáceda, Renato Solís, Martín Távara y Erick Noriega. Todos ellos no podrán vestir la sagrada camiseta de la Selección Peruana, por un tema de que la lista solo es de 29 jugadores como máximo. Ahí uno puede discutirse que es la determinación de Jorge Fossati, o simplemente no van por un tema de cupos.

Selección Peruana y sus convocados para la Copa América 2024:

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna, Marcos López.

Volantes: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva.

Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Matías Succar, Paolo Guerrero.

¿Cuándo debuta Perú en la Copa América 2024?

La Selección Peruana debuta en la Copa América 2024 este viernes 21 de junio ante Chile. Chocando desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Chile, el duelo será en el AT&T Stadium de Arlington y será válido por la fecha 1 del Grupo A. Acá se verá de qué están hechos los jugadores considerados por Jorge Fossati en esta competencia internacional de la CONMEBOL.