Todos estos jugadores han dicho que la Selección Peruana no es su prioridad. Por ello, rechazaron la oportunidad de ser convocados nacionales.

Los seis extranjeros que le dijeron no a la Selección Peruana y hoy en día se podrían arrepentir

No siempre el deseo de un jugador se puede compartir en el presente de otro, más aún si se trata de un aspecto muy personal de alguien que no estuvo en el país casi nunca. Ahora, puede sonar a justificación, pero desde ya nos damos cuenta de que la Selección Peruana, no siempre será la prioridad absoluta de algunas jóvenes promesas. En este caso, con el reciente rechazo de Matteo Pérez Vinlöf, veremos la vida de quienes más siguieron su camino.

¿Quiénes rechazaron jugar en la Selección Peruana?

Mateo Pérez: El lateral izquierdo en el Bayern Múnich de la Bundesliga, a sus 18 años, tiene claro que defenderá los colores de la Selección de Suecia. Aunque tenga la opción de elegir a La Blanquirroja, el profesional de padre peruano y madre sueca, quien supo ser parte de Sporting Cristal en 2019, ahora tiene claro su presente. El cual está relacionado con Suecia, desde las categorías sub-15, sub-17 y sub-19 de las que fue capitán.

Alexander Robertson: El polifuncional jugador llegó a coquetear con Perú, pero al final se sintió más cercano al universo de la Selección de Australia. Juega como mediocampista y su equipo es el Portsmouth F. C. de la League One. Sorprendió a todos en nuestro país porque tras dejar el Manchester United por el Manchester City en la categoría sub-15, subió como la espuma su presente, estableciéndose como uno de los principales prospectos jóvenes, y fue incluido en la lista de “Próxima generación” de The Guardian para 2020. Lastimosamente, está lejos de La Blanquirroja.

¿Jeriel de Santis puede jugar por la Selección Peruana?

Jeriel de Santis: El actual delantero de Alianza Lima quizás no fue tan radical en su decisión. Si por ahí tenía la oportunidad de mejorar sus actuaciones recientes, podría ser un elemento llamativo. Antes supo competir en la Selección de Venezuela, donde sobresalió hasta ser vendido en 2020, firmando un contrato con el Boavista. Ahora está en la Liga 1, pero sin ser alguien resolutivo.

Axel Cabellos: El hermano menor de Catriel, volante de Alianza Lima, está siendo bien considerado por la Selección de Argentina. El extremo derecho en las divisiones menores del Racing Club de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, hace poco fue internacional con la selección de fútbol sub-17 de Argentina. Abiertamente, por su entorno más cercano, se sabe que a comparación de su hermano, él quiere representar a la Albiceleste.

Sebastian Pineau: Considerado por la Selección de Chile hasta la temporada 2022, donde aceptó jugar los Juegos Suramericanos de 2022. Ahora mismo está en un limbo, porque también supo jugar con la Selección del Perú el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2023. Se puede decir que podría elegir por encima de todo a la Blanquirroja, pero también está latente el sueño de La Roja, para el atacante del Austin F. C. II de la MLS Next Pro de Estados Unidos.

¿Portero de Barcelona puede jugar por la Selección Peruana?

Diego Kochen: Es el último caso, porque desde ya, podemos decir que pertenecerá a la Selección de Estados Unidos, debido a una decisión personal. Nacido en Miami, Florida, para una madre peruana y padre venezolano, Kochen comenzó su carrera en la academia de Weston. Al día de hoy está en las filas del FC Barcelona, llegó a un acuerdo el 2 de febrero para un nuevo contrato, que se firmará el 18 cumpleaños del portero estadounidense. Perdiendo así a otro talento de lujo.