Qué complicado termina siendo hacer las cosas bien dentro del ambiente competitivo, cuidar las formas fuera de la cancha, y no estar metido en un problema importante. Nuevo escándalo por foto viral, con André Carrillo de protagonista absoluto. La Culebra esta vez fue “ampayado” dejando su auto, o por lo menos, el de su propiedad, según la información que llega desde el mundo del entretenimiento como tal. Muy atentos todos a los siguientes detalles.

¿Cuál es el nuevo escándalo de André Carrillo?

La cuenta de Twitter, conocida como Pajita, lanzó la información correspondiente a una fotografía que rápidamente se volvió tendencia. Y obviamente, aún no se hace referencia en los medios masivos: “Andre Carrillo estaciona como juega: ¡Hasta las huevas!”. Siendo nuevamente el punto de críticas para el extremo del balompié saudí, que recién ascendió a primera división con camiseta del Al-Qadisiyah. Después de la juerga con Christian Cueva, se le juntó este tipo de situaciones.

¿Qué opina el hincha peruano sobre André Carrillo?

Todas evitables entendemos, y como era de esperarse, la gente salió a comentar sobre este hecho: “Eso NO importa… El que tiene plata estaciona como quiera. La envidia hace que te metas en vida ajena”. “Jajajajajajajaja qué pena los hinchas dieron todo por ellos y a ellos no les importó nada”. “Esa es una palomilla de los carros fichos, no se cuadren a los costados y no golpeen los costados”. “Ésto significa qué si te va bien económicamente y laboralmente, no necesariamente significa que te vaya bien en cuánto a tus valores y/o educación se refiere, lo más esencial de la vida”.

La caja de comentarios del influencer en Twitter, @MeDicenPajita, no se guardó nada: “En honor a la verdad, no se sabe si fue él o algún chofer X de su “confianza” pero de estacionar no tuvo intención”. “Hace rato te dije que Carrillo ahora, camina más rápido que lo que corre y estaciona como se para en la cancha: de costado”. Debería estar mejor alineado con referencia a las marcas. Pero, y no es por defenderlo (el julbol me llega al Chopin) si está dentro de las marcas no hay falta. Hasta para obtener un brevete es válido”.

¿Cuál es la opinión de la prensa ante el caso André Carrillo y Christian Cueva?

Situación compleja es lo que se ve por fuera, en este caso lo que expone Horacio Zimmermann: “De repente no están con las mismas ganas de antes. Si evidencias esto, te expones de esta manera… Considero que ellos pueden hacer lo que quieran porque es su vida personal, son personas, humanos, pero creo que el momento no es el indicado. Entonces, si no eres capaz de leer en qué momento se encuentra la selección, hay una evidencia de que no te importa, o de que inconscientemente has tomado distancia”.

Para el periodista deportivo, se está cometiendo una serie de excesos por parte de La Culebra y el propio Aladino. No piensan en el hincha para nada: “Pero lo contraproducente, es que hay una evidencia de que pareciera que ya no le saca lo mismo la selección a los jugadores. Como que dijeron ‘ya tengo 15 años en la selección, he pasado esto, he dado todo, estoy en un momento en que ya no me motiva al 100%, y tampoco voy a decir que ‘no’ porque es mi país”.

¿Cuál es el valor actual de André Carrillo?

Llegó a costar 9 millones de euros para la temporada 2021, según la información del mercado internacional. Al día de hoy está tazado en 1 millón y medio de euros. Lo cual termina siendo muy llamativo en todos los sentidos. De ahora en adelante posiblemente se tome las cosas de forma distinta, porque mucho tiempo como profesional no le queda. La idea es que disfrute estos últimos momentos como profesional.