Después de la eliminación absoluta de los torneos CONMEBOL, Universitario de Deportes cierra una temporada internacional pobre. Parecía ser mucho más valiosa, bastante más competitiva, pero al final, tras la caída ante LDU Quito, es último de su grupo. Por ello, gracias a la información especializada de Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos), nos damos cuenta de que tan bien no lo han hecho durante bastante tiempo.

¿Cómo le fue a Universitario de Deportes en las Copas Libertadores recientes?

UNIVERSITARIO en COPA LIBERTADORES (últimas ediciones):

2014: ÚLTIMO, fase de grupos

2017: ELIMINADO fase previa

2018: ELIMINADO fase previa

2020: ELIMINADO fase previa

2021: ÚLTIMO, fase de grupos

2022: ELIMINADO fase previa

2024: ÚLTIMO, fase de grupos

Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) siempre exactos y respetuosos de lo que se publica, en su cuenta verificada de Twitter, detalla lo siguiente sobre el conjunto dirigido por el profesor Fabián Bustos, tras perder por 2-0 ante Liga Deportiva de Quito: UNIVERSITARIO registra 12 derrotas en sus últimos 18 partidos de fase de grupos en Copa Libertadores (67% de cotejos perdidos).

Los partidos de Universitario de Deportes desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

0-1: Vélez (2014)

1-0: The Strongest (2014)

0-1: At. Paranaense (2014)

3-0: At. Paranaense (2014)

3-3: The Strongest (2014)

1-0: Vélez (2014)

2-3: Palmeiras (2021)

3-0: Defensa y Justicia (2021)

4-0: IDV (2021)

1-1: Defensa y Justicia (2021)

3-2: IDV (2021)

6-0: Palmeiras (2021)

2-1: LDU (2024)

1-1: Junior (2024)

3-1: Botafogo (2024)

1-1: Junior (2024)

0-1: Botafogo (2024)

2-0: LDU (2024)

Universitario de Deportes después de perder ante LDU Quito. (Foto: Getty).

¿Cómo le fue últimamente en Copa Libertadores a Universitario de Deportes?

Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) también nos cuenta en sus redes sociales, lo que vivió el cuadro merengue en las ediciones donde compitió ante los mejores del continente: “UNIVERSITARIO registra solo 2 triunfos en sus últimos 24 partidos de Copa Libertadores (sin contar fase previa). Además, quedó último en sus últimas tres participaciones en fase de grupos de la máxima competición del continente: 2014, 2021 y 2024 (año de su centenario)”.

Para poder terminar de utilizar la data, y entender lo que menciona Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos), vamos con los cotejos que ganó el campeón peruano, en sus partidos más recientes: “UNIVERSITARIO solo ha ganado 1 de sus últimos 32 partidos de visita en Copa Libertadores (sin contar fase previa). Una verdadera locura. Su último triunfo fuera de casa fue ante Blooming de Bolivia por fase de grupos en la edición 2010 (hace 14 años)”.

¿Cuáles son los siguientes rivales de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2024?

Jornada 1: Universitario vs. Carlos A. Mannucci

Jornada 2: Atlético Grau vs. Universitario

Jornada 3: Universitario vs. Alianza Lima

Jornada 4: Melgar vs. Universitario

Jornada 5: Universitario vs. UTC

Jornada 6: Sport Huancayo vs. Universitario

Jornada 7: Universitario vs. Garcilaso

Jornada 8: Cusco FC vs. Universitario

Jornada 9: Universitario vs. César Vallejo

Jornada 10: Alianza Atlético vs. Universitario

Jornada 11: Universitario vs. Sport Boys

Jornada 12: Universitario vs. Unión Comercio

Jornada 13: Comerciantes Unidos vs. Universitario

Jornada 14: Universitario vs. ADT

Jornada 15: Sporting Cristal vs. Universitario

Jornada 16: Universitario vs. Cienciano

Jornada 17: Los Chankas vs. Universitario