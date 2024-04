Desde Dinamarca llega la mejor noticia posible sobre el jugador nacional, después de una espectacular chalaca. El protagonista fue el buen Oliver Sonne, que se proyectó por la banda derecha, espero un error en la defensa rival, y la capitaliza de forma espectacular. El Vikingo esta vez se mostró como un verdadero crack, gracias a la acrobacia definida por todos como algo precioso.

Corría el minuto 80, en la parte final del torneo llegó el momento especial para Oliver Sonne quien se mostró como opción para poder anotar. Demostrando tener chocolate, ese famoso estilo que le caracteriza a los jugadores de la Selección Peruana. El resultado final fue un empate 1-1 entre el Silkeborg vs. Brondby por los Playoffs de la Superliga de Dinamarca.

Era de esperarse, los comentarios a favor del lateral derecho peruano llegaron de inmediato por el talento que mostró en este gran golazo: “Sonne se ve que juega en su club con más confianza, acá en Perú no deberían hacerle presión o tratarlo como estrella cuando juega para que pueda jugar con más tranquilidad”. “En la entrevista post partido tiene que decir que fue chalaca, no me decepciones Oliver”.

Donde elogian de sobremanera al buen jugador que fue considerado bien por Jorge Fossati: “¡Está motivado el colorao, bien Sonne!”. “Definitivamente, está motivado con todo lo que le está pasando”. Es lo que se puede leer en las redes sociales como los primeros mensajes sobre el popular Oliver, quien pronto seguramente estará con nosotros para la siguiente Fecha FIFA en los amistosos internacionales de Perú.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el presente de Oliver Sonne?

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Peruana precisó tras su debut: “No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pida por un jugador. Si lo ignoré, es por el jugador. Que te caiga más simpático o antipático un jugador, quizás deberíamos controlarnos un poquito con eso para respetar a todos. Lo que saco es que no vino, vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene 23 años de edad, nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 m y juega actualmente en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la Selección Peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua y tuvo minutos frente a República Dominicana. Siendo uno de los puntos más aclamados por el hincha.

¿Cuál es el valor económico de Oliver Sonne?

El valor en el mercado de Oliver Sonne, asciende hasta un millón doscientos mil de euros. Hoy en el Silkeborg IF de la Superliga, se viene haciendo un nombre muy interesante. Por eso es llamado a la Selección Peruana de Jorge Fossati, además, se le suma que marca golazos como el que acabamos de ver en este preciso momento.