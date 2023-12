No solo se trataría del delantero que gran parte del año estuvo lesionado, sino también del volante creativo que no apareció cuando las papas quemaban en Alianza Lima. Sí, nos referimos claramente a Pablo Sabbag y Jairo Concha, específicamente. Quienes casi estaban por la pata de los caballos al término de esta temporada bajo diversas razones. Pero parece que se quedarían.

Lo cuenta el periodista José Varela, del Diario Depor, en un informe sobre Alianza Lima antes de la pretemporada: “El ‘Jeque’, como le apodan al delantero colombiano de 25 años, culmina contrato con Alianza Lima en los próximos días y hasta entonces tendrá la prioridad para poder negociar con La Equidad, dueño de su carta pase, la posibilidad de ampliar un préstamo por una temporada más”.

Ese es el caso de Pablo Sabbag quien está pendiente de lo que pase con su futuro ahora mismo: “Sin embargo, eso todavía no pasó y lo podemos señalar con total certeza, porque Depor ha tenido la palabra de Carlos Zuluaga, presidente del importante club colombiano. “Hasta la fecha no tuvimos contacto con Alianza Lima y el plazo vence el 15 de diciembre. Estamos esperando”. Mientras eso no sucede, Sabbag sigue de vacaciones y esperando el llamado desde Matute”.

Mientras que, el 10 blanquiazul hará lo suyo en los próximos días. Ya no es primera opción, pero intentará marcar diferencia: “Por otro lado, Jairo Concha tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de este año y estará presente en la pretemporada que iniciará en los próximos días. Desde el año pasado, el club se acercó a su representante para que pueda ampliar contrato con la institución, pero esto no ha sido posible”.

La idea principal es que se vaya al extranjero, pero no ve con malos ojos proseguir en tienda íntima: “El sueño del futbolista es poder emigrar y la agencia que lo tiene a su cargo, a mediados de este año, recibió la propuesta del Baltika de Rusia; sin embargo, el club de La Victoria decidió rechazar la oferta. Desde Alianza dicen que lo ofertado fue 100 mil dólares por el 80% del pase, y el entorno del ‘10′ dice que fueron 600 mil”.

Ahora, dependerá solo del enganche nacional, si toma la oferta como tal, o decir tomar una decisión diferente a la que se plantean en Matute hace varias semanas atrás: “¿Jairo renovará contrato? Él se presentará a la pretemporada, pero a la par esperará otra chance de emigrar. Si esto no se concreta, seguramente verá más cercana la posibilidad de continuar con los blanquiazules”.

¿Cómo les fue a Pablo Sabbag y Jairo Concha este 2023 con Alianza Lima?

Tanto el delantero colombiano, como el mediocampista peruano, han tenido rendimientos discretos. Pablo Sabbag anotó 10 tantos con Alianza Lima, 9 por la Liga 1, un tanto en Copa Libertadores. Mientras que Jairo Concha, en el torneo local solo hizo 2 tantos y regaló 5 asistencias de gol. Mientras que en CONMEBOL Libertadores jugó dos veces, pero sin mayor trascendencia.