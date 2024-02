Por fin estará en campo peruano, donde nunca jugó de forma profesional, para demostrar toda su capacidad a la hora de vestir la camiseta de la Universidad César Vallejo. Paolo Guerrero tiene listo todo para poder jugar, porque su cuerpo se lo permite, y hay una planificación que se está cumpliendo a carta cabal. El Depredador podrá cumplir el sueño de todos sus hinchas.

Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter expuso lo que será el itinerario del delantero ex LDU Quito. Ahora, en su nuevo club, podrá vestirse de corto para poder competir en el torneo descentralizado: “Paolo Guerrero debutará en la Liga 1 el próximo sábado 2 de marzo cuando el Club César Vallejo juegue ante Cusco FC en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 6. Tendrá minutos”.

Paolo Guerrero ahora mismo está que la rompe en cada entrenamiento, pudo comentar también el reportero de PBO Campeonísimo. Destacando todo el profesionalismo del atacante, quien está metido al ciento por ciento en este proyecto deportivo: “Otro detalle es que el delantero está en óptimas condiciones e incluso con el mismo estado físico que cuando ganó la Sudamericana con LDU. Se cuida mucho”.

Con esto nos damos cuenta del trabajo sostenido del delantero centro, quien estará con la misión absoluta de anotar goles con la Universidad César Vallejo. Paolo Guerrero no puede guardarse nada de lo que sabe, porque hay una expectativa enorme en sus hombros. El Depredador sabe lo que vale, por eso, dará lo mejor de sí para poder cumplir las exigencias de sus fanáticos.

Al día de hoy, con 40 años, Paolo Guerrero está tazado en 175 mil euros según Transfermarkt. Después de su paso por equipos como Bayern Múnich y Hamburgo de Alemania. Ahora con camiseta de la Universidad César Vallejo, debe darlo todo para poder devolver con goles los esfuerzos entregados hacia su persona. Veremos cómo le irá al crack nacional, que pronto será presentado.

¿Cuándo presentará César Vallejo a Paolo Guerrero?

La información brindada a los medios de comunicación por parte del cuadro trujillano es que se dará todo este martes 27 de febrero. Desde las (10:00 AM – HORA PERUANA) en el ambiente preparado por el club poeta. Antes estuvo viajando hacia Lima para ver asuntos personales, pero ahora ya está listo para poder gestionar su etapa como jugador de la César Vallejo.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su fichaje por la César Vallejo?

Después de todos los problemas conocidos, el delantero nacional expuso sus sensaciones después de llegar a Trujillo: “Quiero agradecerles por la bienvenida, por el cariño. Ha sido lindo el recibimiento que he tenido, sobre todo el de mis compañeros, todo el cuerpo técnico. Ya me reuní con Roberto Mosquera. Bonito Trujillo, es una ciudad muy linda. He estado en otras ocasiones aquí y me siento feliz de estar aquí. Me siento muy feliz de estar aquí”.