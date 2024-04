Muchas veces se intenta cuidar al futbolista por los golpes que puede recibir en un partido profesional. En este caso termina siendo cuidadoso y peligroso intentar entender por qué Paolo Guerrero se enoja tanto, pasa de la molestia al insulto, explotando de forma desmedida contra el juez principal, Augusto Menéndez. Podrá ser el ídolo máximo reciente en el Perú, pero las formas nunca deberían perderse.

En este caso, Paolo Guerrero disparó con todo después de recibir una falta dura: “¿Cómo que no viste penal? ¿Cómo que no?, yo estoy mirando la pelota, él no, Son una m…. con nosotros, sí, sí sácame la roja sácamela”. Se puede entender cómo le dice el capitán de la Universidad César Vallejo al juez principal. Todo esto fue captado por América Deportes, que vio al mínimo detalle lo que sucedió.

Kelvin Sánchez, en área de Unión Comercio, fue quien lo jala y teóricamente le comete una falta al jugador de la Selección Peruana. Nadie tocó el pito, se dejó pasar ese instante, el cual considerado por Paolo Guerrero como una desprolijidad y dijo cosas fuertes como las que mencionamos hace un instante. El ex Corinthians y Flamengo de Brasil se vio muy sacado, demostrando que también puede enojarse fuerte.

Finalmente, el partido pasó a ser una anécdota complementaria donde Paolo Guerrero fue protagonista por algo bueno como un gol para el empate final 2-2 ante Unión Comercio. Pero, lastimosamente, también se vio manchado su accionar por el tema de los insultos hacia el árbitro principal. La Liga 1 ya va conociendo como es el gran capitán, por sus acciones de crack absoluto y obviamente sus instantes de locura.

¿Paolo Guerrero será sancionado?

Según el reglamento oficial de la Liga 1, el tema es bastante sencillo: “Ningún dirigente, árbitro, miembro del comando técnico, futbolista o personal administrativo del sistema futbolístico, podrá hacer comentarios agraviantes, denigrantes u otros que ofenden el honor o la moral de las personas y los organismos que integren el sistema federativo. La Comisión de la FPF será informada de estas incidencias y resolverá en uso pleno de sus atribuciones y prerrogativas”.

¿Cuántas fechas se perdería Paolo Guerrero?

Eso dependerá de cómo exprese su informe Augusto Menéndez. El árbitro tiene que colocar toda su verdad absoluta, destacando lo que pasó en cada instante. Ahí podría ser que perjudiquen al futbolista con las fechas de suspensión, o sea beneficiado al no recibir mención absoluta. Veremos cómo lo terminan determinando, asumiendo que habrá total verdad.

¿Cuál será el siguiente partido de Paolo Guerrero?

Después del desencuentro que pasó en el último partido de Liga 1, la Universidad César Vallejo deberá jugar contra Deportivo Independiente de Medellín por Copa Sudamericana. Paolo Guerrero seguramente será titular en este partido, buscando hacer historia en territorio colombiano, ambiente sumamente complicado para un conjunto peruano en todos los sentidos.