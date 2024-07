Es momento de darle la mejor noticia de todas para los hinchas de Alianza Lima, quienes esperan grandes novedades de cara a su futuro inmediato. Porque se podría decir que hoy sufren por culpa de terceros, quienes llegaron al equipo del pueblo para darle solución a muchos aspectos, pero lejos de dar respiro, presionan más. Ahora, un jugador con la espalda de Paolo Guerrero puede darle certezas absolutas al equipo del pueblo, te contamos lo que pasa ahora.

¿Cuándo será presentado Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Una fuente confiable como es el medio de comunicación que revela, cuándo será presentado el capitán de la Selección Peruana, nos entrega la novedad más importante del día, sin duda alguna: “Diario Líbero pudo conocer que el atacante nacional se desligará del cuadro poeta la próxima semana, lo que le permitirá firmar con los blanquiazules. Además, existen muchos factores que favorecen al capitán de la selección peruana”.

Lo que explica el Diario Líbero es claro, es momento de ver en su etapa final, a Paolo Guerrero con el equipo de sus amores, cumpliendo una determinación que siempre prometió cuando estaba en la élite: “De esta manera, se cumpliría el sueño del jugador de 40 años de vestir los colores del equipo que lo vio nacer en el fútbol. Los detalles como el sueldo y la duración del contrato probablemente se conocerán en los próximos días”.

Todo dependerá de cómo progrese su negociación de salida de la Universidad César Vallejo. En Alianza Lima lo están esperando con los brazos abiertos, mencionan en el barrio de Matute, según el popular diario deportivo impreso: “Por ahora, se están finiquitando los detalles para que el Depredador quede libre del cuadro trujillano, que también busca desvincularse del delantero debido a los acontecimientos de las últimas semanas”. Entonces lo veremos pronto por la señal de (Disney+).

Paolo Guerrero en un saludo de Alianza Lima por su cumpleaños. (Foto: Alianza Lima).

Según pudo conocer Bolavip, hay una intención desde Matute de apoyar económicamente a Paolo Guerrero para que salga del conjunto trujillano en los próximos días. El pago que tendría que hacerle a la directiva de la Universidad César Vallejo es bastante considerable. Por ahí pasaría la lentitud de su proceso de salida como tal. Son semanas claves estas, para saber si el goleador de la Selección Peruana puede estar donde siempre quiso, pero recién hoy se confirmó.

¿Cuánto debe pagar Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo?

Paolo Guerrero para irse de la Universidad César Vallejo debe hacer un desembolso que pocas veces de ve en Perú. Aquel pago estaría bordeando el medio millón de dólares según fuentes cercanas a la institución educativa deportiva. Una vez que se abone esa oportunidad económica, podríamos decir que el goleador de la Selección Peruana estará completamente libre de todo pendiente. Pero si eso no pasa, Alianza Lima debe esperar aún.

¿Paolo Guerrero podría retirarse del fútbol este año?

Esta redacción pudo conocer que Paolo Guerrero no verá un solo minuto más en la Universidad César Vallejo. Hasta el último día de su contrato estaría sometido a un régimen estricto deportivo, después de faltarle el respeto al entrenador Guillermo Salas, y sus compañeros del equipo, por no querer entrar ante Alianza Lima. Estaría quedándose congelado durante los próximos meses, y después anunciar que fue todo en su vida como profesional. Esa opción se activaría si no hay mayores respuestas a la negociación de salida.