Confirmándose el final de su vínculo con Racing Club, Paolo Guerrero es jugador libre. Firmando su término de contrato este viernes, según anunció la directiva, el delantero ya no está más en la ‘Academia’.

Jugando su último partido con Racing la noche del último miércoles 5 de julio, Guerrero tuvo minutos ante San Lorenzo.

Ingresando en la parte complementaria del partido, el accionar de Guerrero no fue el mejor.

A partir de ello, el periodista Flavio Azzaro habló sobre su actuación ante el ‘Cuervo’, lo que lo dejó muy enojado por el desempeño.

“Me da pena pues pensé que podía dar más, pero es muy pobre lo de Paolo Guerrero, muy pobre”, comenzó el hombre de prensa.

PAOLO NO ES MÁS EL GUERRERO DE RACING

Continuando con su comentario, Flavio Azzaro también expresó su enojo pues confiaba en que el delantero peruanosería una solución, pero al final no rindió.

“Hoy parecía un exjugador de fútbol. Con dolor lo digo pues seguramente parte es responsabilidad del técnico, pero hoy entró y no responde: no puede aguantar la pelota, no la puede disputar, está lento, está impreciso”, declaró.

Siguiendo con el comentario, el periodista también dejó en claro que pensó que Paolo Guerrero podría rendir más, pero al final terminó decepcionado.

“Con dolor lo digo pues me parecía una buena apuesta como nueve de recambio y hoy Paolo Guerrero no puede, y me duele y no puede rendir más”, cerró.

Al final el ‘Depredador’solo estuvo 6 meses en Racing Club. Jugando 22 partidos, el delantero anotó tres tantos.