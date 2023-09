La Selección Peruana aprendió bastante contra Paraguay, encontró motivos para cambiar y no repetir los problemas generados en el último partido. Las Eliminatorias Sudamericanas no te perdonan jamás, son sin duda alguna una trituradora de carne si no te proteges.

Eso lo tiene clarísimo Juan Reynoso, quien con su estudio máximo de las situaciones, irá con herramientas especiales para jugar ante Brasil. La Blanquirroja no se pierde en problemas previos generados por el rival, y trabaja en mejorar cada vez un poco más en sus líneas de juego.

Por eso, desde ya se van bosquejando el posible once titular de la Selección Peruana para jugar ante el combinado de Brasil. Desde ESPN Perú llega la voz de dos reconocidos periodistas, la primera explica cómo se estaría parando Perú, y el segundo cuenta mayores apreciaciones.

Darinka Zumaeta expone en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Así saldría Perú contra Brasil: Gallese; Corzo, Tapia, Abram, López; Polo, Castillo, Cartagena, Yotún; Carrillo y Paolo”. La base de cómo se presentaría el equipo de todos ante el gigante del continente.

Ahí mismo, lo replicó Franco Lostaunau, con un detalle mucho más táctico, para entender las funciones entregadas por Juan Reynoso: “Dos líneas de cuatro, con Tapia de central, Castillo y Cartagena en el medio y Yotún por izquierda. Carrillo y Guerrero, los delanteros”. ¿Qué te parecen estos movimientos estratégicos?

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección de Paraguay por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-0 y el encuentro se disputó en el Estadio Antonio Aranda Encina.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de la selección de Perú en Eliminatorias?

Mediante comunicado oficial, la selección de Perú dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.