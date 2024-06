Renato Tapia no está con Perú en Estados Unidos para disputar la Copa América 2024 y no jugará ante Chile: ¿Por qué?

¿Por qué no juega Renato Tapia en el Perú vs Chile?

Perú se encuentra en Estados Unidos para disputar la Copa América 2026. Dirigidos por el técnico Jorge Fossati, el cuadro terminó en el Grupo A junto a Chile, Canadá y Argentina. Contando con una delegación de 26 futbolistas inscritos y 2 invitados, resulta extraña la no presencia de Renato Tapia.

Excluyéndose de la Selección Peruana, Renato Tapia realizó un hecho que no se veía hace años en Perú. Renunciando así a disputar la Copa América 2024, este es el motivo por el que no estará en el duelo entre Perú vs. Chile de este viernes 21 de junio. Pero qué sucedió para que el volante actúe de esa manera.

Para entender toda la situación es imprescindible abordar unos hechos trascendentales. En primer lugar, la Federación Peruana de Fútbol sacó un comunicado el pasado martes 11 de junio diciendo que Renato Tapia no iría con Perú a disputar la Copa América 2024 por “situaciones personales”.

Luego, en un comunicado, Renato Tapia explicó que la Federación Peruana de Fútbol no quiere darle un seguro por si se lesiona disputando la Copa América 2024. Hay que recordar que el volante termina contrato el 30 de junio con el Celta y tras ello no tendrá ningún seguro médico pues estará libre.

Tapia no jugará con Perú la Copa América 2024. (Foto: IMAGO)

¿Renato Tapia se retiró de Perú?

Ante esto, la información que se manejó en la prensa es que la Federación Peruana de Fútbol trabajaba para que Renato Tapia tenga un seguro, pero que el volante también pedía el pago de su sueldo si es que se lesionaba. Así pues, desde VIDENA dilataron el proceso y el volante tomó la decisión de no ir a Estados Unidos.

Ingresando también Jorge Fossati en el asunto, el técnico charló con Renato Tapia un día antes de que todo salga a la luz, pero el volante no entendió palabras e igual se excluyó de la Copa América 2024. Ante esto, el técnico declaró públicamente que el futbolista quedaba fuera del certamen.

Ahora habrá que ver si la novela sigue extendiéndose o Renato Tapia vuelve a la Selección Peruana. Declarando Luis Tapia, padre del volante, que su hijo quiere regresar, tal parece que la decisión es de Jorge Fossati y en ese apartado el técnico estaría del lado de la Federación Peruana de Fútbol y no volvería a convocar al mediocampista.

¿Cuánto es el valor de Renato Tapia?

El valor actual de Renato Tapia es de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su costo ha caído, pero espera retomar su mejor monto.

¿Hasta cuándo tiene contrato Renato Tapia en Celta de Vigo?

Renato Tapia tiene contrato con Celta de Vigo hasta junio del 2024. Fichado en agosto del 2020, el volante ya va cuatro temporadas en España y es toda una institución en el plantel.