Sporting Cristal ha decidido cuáles son los futbolistas que no formarán parte de la plantilla, a partir de 2025.

¿Qué jugadores no continuarán en Sporting Cristal en la temporada 2025?

Sporting Cristal se prepara para una temporada 2025 con cambios importantes en su plantel. Algunos de los jugadores más emblemáticos no continuarán vistiendo la camiseta celeste, ya sea por decisiones del club o del propio futbolista.

Es por eso que la directiva ya ha comenzado a diagramar las salidas de varios jugadores del plantel. De cara a la próxima temporada, la renovación de la plantilla será clave a la hora de ir en busca de lograr títulos.

Los jugadores que no continuarán en Sporting Cristal a partir de 2025

Los jugadores que no continuarán en Sporting Cristal en 2025, son, Alejandro Hohberg, Adrián Ascues, Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini y Fernando Pacheco.

Alejandro Hohberg

Uno de los nombres más destacados en las salidas es el de Alejandro Hohberg. El atacante ha sido clave en varias campañas de ‘La Máquina Celeste’, pero se confirmó que no seguirá en el equipo para la próxima temporada. Hohberg estaría buscando nuevos retos en otro equipo del fútbol peruano o internacional.

Adrián Ascues

Otro jugador que no continuará en Sporting Cristal es Adrián Ascues, joven promesa que no logró consolidarse como titular en el equipo. El club ha decidido darlo a préstamo la próxima temporada, para que sume minutos y experiencia en otro equipo.

Alejandro Duarte

Alejandro Duarte tampoco formará parte del plantel en 2025. El arquero ha tenido altos y bajos en su paso por el equipo, sin embargo, será cedido a otro club en la próxima temporada.

Nicolás Pasquini

Nicolás Pasquini llegó como refuerzo en las últimas temporadas, pero su rendimiento no fue el esperado. A pesar de su experiencia, el lateral no logró consolidarse en el equipo titular, por lo que Sporting Cristal ha decidido no contar con él para la temporada 2025.

Fernando Pacheco

Finalmente, Fernando Pacheco tampoco continuará en el club. El delantero sería prestado a un equipo de la Segunda División de Brasil, durante todo el 2025.