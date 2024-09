Los cracks así, no los podemos entender, porque están literalmente a otro nivel. El trato que habría cerrado Paolo Guerrero con Alianza Lima para esta temporada y la que viene, sería una cosa nunca antes vista dentro de la Liga 1. El fútbol peruano tiene que acostumbrarse a lo que vivirá en las próximas semanas, con el capitán de la Selección Peruana en el equipo de sus amores. La maquinaria mediática, económica, y masiva que está moviendo este crack, es impresionante.

¿Cómo es el contrato de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Lo que comentó el periodista Sergio Moreno, Paolo Guerrero no solo tendrá un ingreso mensual importante en Alianza Lima por concepto de salario. También estará percibiendo un incentivo extra de 30.000 dólares por concepto de traslados. Este tipo de añadidos se les da a los jugadores que llegan del extranjero, y no conocen muy bien el día a día que se vive en el país. Ese trato estaría llevándose el crack nacional.

¿Cuáles serían los premios extras de Paolo Guerrero?

Todo esto lo explica el ex reportero de GOLPERU, es que habría un detalle especial para el jugador que pasó gran parte de su vida en el exterior. Un detalle fundamental de Alianza Lima para su crack institucional: “Le habrían (no es oficial) un tema de traslados que se le da a jugadores que vienen de otro país, pero Paolo (Guerrero) no viene de otro país… comparado al sueldo que va a percibir que serán 50.000 dólares. Creo que en Vallejo ganaba más”.

Paolo Guerrero con todo esto estaría muy cómodo porque a sus 40 años vive una valoración que difícilmente pueda recibir en otro lado. Más aún, cuando se trata del equipo de su vida, aquel que le dio todo de niño. Ahora solo toca retribuir en cancha esa confianza depositada en sus espaldas. Veremos cómo le termina yendo, en principio, ya está trabajando con sus compañeros a la par, bajo las órdenes del profesor Mariano Soso.

Como añadido, este martes 3 de septiembre, sumó un día más de preparación, cuenta el periodista Gerson Cuba de Radio Ovación, en su cuenta de Twitter: “Alianza Lima sumó un día más de entrenamientos en EGB, plantel completo realizando trabajos a la par salvo Waterman y Arregui que están recuperándose. Paolo Guerrero se quedó con el CT para dialogar y hacer un poco más de trabajos. El debut sería con Mannucci”. Cotejo que va por la señal de (Disney+).

Paolo Guerrero en los entrenamientos de Alianza Lima. (Foto: A Presión Radio).

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Apenas saltó a la cancha el día de su presentación, Paolo Guerrero tuvo una cercanía en frases con los hinchas, quienes celebraron su presencia en La Victoria: “Buenas tardes, blanquiazules. Arriba Alianza toda la vida. Muchas gracias por el cariño, por cumplir el sueño de regresar a mi casa. Siempre tuve el sueño de jugar por el más grande del Perú. Espero a final de año poder celebrar, como es tradición”.

¿Cuál es la promesa de Jefferson Farfán a Paolo Guerrero para su primer partido?

Jefferson Farfán en un avance de Enfocados tuvo la oportunidad de poder darle una promesa a Paolo Guerrero, su compadre de toda la vida. Para el día en el que juegue su primer partido con camiseta de Alianza Lima, una gesta que quedará marcada en todos los libros históricos: “El primer partido de mi compadre vamos a vivirlo en Sur (junto a Roberto Guizasola), tocando el bombo con la gente. Ahora cómo va a subir la entrada a Sur, ahora”.