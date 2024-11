De momento esto podría ser considerado como un pendiente por cumplir en Universitario de Deportes. Porque se trata de uno de los jugadores con mejor presente y mayor proyección a futuro. Pero no tiene los minutos que quisiera, eso se convertiría en una urgencia de pronto. Por como siente el profesional, la urgencia de competir ahora mismo, para seguir creciendo en su carrera. Sin embargo, en la “U” tienen claro que deben manejarlo con mucha calma ese suceso.

¿Qué jugador de Universitario de Deportes pide minutos?

Diego Romero le habría comunicado algo claro a Universitario. Así lo menciona el conductor del canal de YouTube No somos TV, El Flaco Granda. Quien en teoría, tiene la información más reciente sobre este caso, lo cual no hace pensar que termina siendo una premisa bastante fuerte para un profesional tan joven: “Diego Romero ya sentó y conversó con Jean Ferrari, le dijo que si el próximo año no ataja, se va. Acepta alternar, pero quiere tener minutos. Acepta la rotación”.

¿Se molestó el jugador de Universitario de Deportes?

Con relación a eso, recién podemos notar unas declaraciones de Jean Ferrari sobre este asunto: “Me senté con Romero y lo tomó mal, nosotros tenemos una proyección de venta futura importante porque va a ser el arquero de la selección por muchos años. Había que tener una conversación con él, y ahora celebrando el título se me acerca, me abraza y me dice gracias. En su momento que te dijo no me hagas esto déjame ir. Se paró y tiró la puerta, con eso ya tienen una idea de cómo fue la conversación”.

¿Universitario de Deportes quiere darle prioridad?

Lo comentó en el programa D&T, donde conversó ampliamente con Diego Rebagliati y Talía Azcarate. Donde mencionó que muy pronto estarán charlando con el popular Chiquito, para poder saber sus sensaciones como profesional de turno. En este caso, termina siendo algo parecido a lo que se mencionó en el canal de Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Nuestra conversación con Diego Romero seguro va a ser en estos días. Y bueno, vamos a ver cuál es la mejor posibilidad”.

La fiesta de Universitario de Deportes. (Foto: Prensa “U”).

Es más, mostrando una completa entereza dentro de este asunto. El administrador temporal de Universitario de Deportes, sabe bien que deben cuidar a Diego Romero, para que se siente bastante cómodo para definir su futuro: “Nosotros dentro de la “U”, lo que buscamos es la competencia para buscar la excelencia. Tener a dos arqueros de ese nivel como Sebastián Britos y Diego Romero, para nosotros es un lujo, porque podemos tener un arquero para Copa Libertadores y otro para campeonato local”.