¿Será el momento para el retorno? Gary Medel, después de tres temporadas, decidió ponerle punto final a su proceso en el Bologna de la Serie A de Italia, por lo que tanto Boca Juniors de Argentina como Universidad Católica de Chile se ilusionan con la posibilidad de volver a contar con el volante, en este caso, para la segunda parte del 2023.

El jugador de 35 años no llegó a un acuerdo con el conjunto de la región de Emilia-Romaña para extender su vínculo más allá del 30 de junio próximo, por lo que quedará con el pase en su poder. Por lo tanto, luego de 13 años en el fútbol europeo (pasó también por el Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán y Besiktas) podría pegar la vuelta a Sudamérica.

La publicación con la que Gary Medel anunció que abandona el Bologna

‘‘Hay historias que nunca deberían terminar. Llegué a Bologna hace cuatro años: ciertamente no era un niño, había jugado, entre otros equipos, en Boca, Sevilla, Inter y Besiktas y el día que puse un pie en Casteldebole ciertamente no podía imaginar que esta ciudad y su gente entre definitivamente en mi corazón. La pasé muy bien en Bolonia. Siento que realmente tengo que agradecer a todos, me han dado mucho, he hecho todo lo posible para corresponder, nunca me he escatimado y he llevado la camiseta rossoblù con orgullo (…). Hay historias que no deberían terminar nunca y esta no terminará porque Bologna siempre tendrá un seguidor más”, expresó Gary Medel en su cuenta de Instagram para anunciar su salida del elenco italiano.

Los números de Gary Medel en el Bologna

Gary Medel arribó en el Bologna a mediados del 2019 procedente del Besiktas de Turquía. Desde ese entonces a la fecha alcanzó a disputar, entre compromisos de diferentes ediciones de la Serie A y de la Copa Italia, 101 partidos con los que registró tres asistencias. Junto con el Cardiff City son los únicos equipos con los que no pudo marcar goles.