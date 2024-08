El entrenador de la Selección Peruana, está trabajando duro pensando en Colombia y Ecuador. Acá contaremos cómo fue su primer once titular.

Selección Peruana: Jorge Fossati probó su primer once titular pensando en Colombia y Ecuador

La Selección Peruana de Fútbol esta semana anda trabajando de forma coherente con lo que tiene, los jugadores del torneo local y algunos invitados para no perder el tiempo. La determinación de Jorge Fossati es no dejar nada suelto, por eso desde ya, el balón al piso y que empiecen los entrenamientos. La Bicolor no desea dejar nada suelto, pensando siempre en lo que serán los partidos por Eliminatorias Sudamericanas, ante Colombia y Ecuador.

¿Cómo formó la Selección Peruana en los entrenamientos?

El Diario Depor, expone que Jorge Fossati por lo menos, vislumbrar su primer once titular: “El encuentro contra la ‘sele’ Sub 20 dejó un ensayo provisional de la pizarra del ‘Nono’. El DT paró un 3-5-2 de la siguiente manera: Carlos Cáceda, alternando con Diego Romero en el arco; línea de tres con Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés; como carrileros Andy Polo y Franco Zanelatto; por el medio Maxloren Castro, quien se sumó para el partido, de ancla Jorge Murrugarra y por el otro lado Jean Pierre Archimbaud; en punta Alex Valera y Edison Flores”.

Desde la mente ganadora y con ganas de revancha, El Nonno, se llevó las palmas por el llamado de un jugador que viene del FBC Melgar. Quien ahora mismo es viral en las redes sociales: “Si bien fue un partido de práctica dirigida, lo que significó que de cuanto en cuanto Fossati paraba las acciones para dar indicaciones, el encuentro contra los sparrings dejó un gran momento, cuando el ‘Chocherita’ anotó un golazo de chalaca”.

La gran novedad es la incursión de un jugador que hoy parece ser la joya más importante de Sporting Cristal. Quien le llenó los ojos a Jorge Fossati: “Esto tras un centro de Maxloren Castro y un pivoteo de cabeza de Valera para que el volante de Melgar controlara el balón con la izquierda y definiera con la diestra frente a la portería de William Falcón, arquero de la César Vallejo”.

¿Cuándo llegarán los extranjeros a la Selección Peruana?

El siguiente ítem informativo es cómo se irá completando el grupo principal: “Depor pudo conocer que el resto de los convocados, faltan 19 del extranjero, estarán llegando a partir de este sábado a Lima y el primero que arribará para unirse a la ‘Bicolor’ será Santiago Ormeño. El delantero del Puebla marcará su vuelta a la selección siendo una de las novedades de Fossati para estos partidos, el atacante no era citado desde la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias”.

Entrenamientos de la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿A qué hora juegan EN VIVO Perú vs. Colombia por Eliminatorias?

Perú vs. Colombia EN VIVO Y DIRECTO, jugarán este viernes 6 de septiembre desde las 20:30 horas de Perú. Chocando por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará en el Estadio Nacional de Lima.

¿A qué hora juegan EN VIVO Ecuador vs. Perú por Eliminatorias?

Ecuador vs. Perú EN VIVO Y DIRECTO, jugarán este martes 10 de septiembre desde las 16:00 horas de Perú. Chocando por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado – Quito, Ecuador.