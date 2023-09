Cuando aparece una luz en el firmamento del fútbol peruano, todos la admiramos, hacemos crecer, y posiblemente ese sea un error a la hora de elogiar desmedidamente. Reimond Manco lo sabe bien, por eso quiere ir con calma con un jugador de nivel, considerado por muchos como la revelación de la Liga 1. Apenas debutó en la Selección Peruana.

El popular Rei habló en su programa de YouTube sobre el caso de Joao Grimaldo, quien está siendo elogiado de forma excesiva por la prensa local. No solo la deportiva, sino también la que está dedicada a otros rubros. Eso podría ser considerado como un problema gigante, así lo entiende el ex Alianza Lima y Juan Aurich.

Mediante la señal de Cojo y Manco, ahí habló Reimond muy serio: “Cuando pasó lo que pasó, yo estaba en Habacilar, en La Chola Chabuca, en Janet Barboza, ¿qué tenía que hacer yo ahí? No tenía nada que hacer, pero como me gustaba el reconocimiento de la gente, que me reventaran cohetes, pues ahí estaba y no me daba cuenta que me perjudicaba a mí mismo. Grimaldo tiene que jugar fútbol, nada más. Después dar las entrevistas que sean necesarias cuando lo sean y donde sean necesarias. Que no cometa ese error”.

Lo cierto es que las palabras del enganche tienen bastante sentido: “Hay un tema que yo quería comentarlo y es que no cometamos el mismo error con Joao Grimaldo. Sabemos que jugó contra Brasil, mostró rebeldía, ganas de jugar, hizo buenas cosas, demostró que está para jugar de titular, pero no hizo más. Ya vi que lo fueron a entrevistar y todo eso. Me parece correcto que se reconozca su talento pero no le tiremos esa mochila que están acostumbrados los chicos tan rápido, dejémoslo tranquilo”.

El consejo de Reimond Manco para Joao Grimaldo:

Finalmente, dejó el recado correspondiente, no desea verlo con una carrera corta. Reimond Manco, con mucha autoridad al respecto, tomó posición con el caso de Joao Grimaldo: “Salió una semana entera en todos los diarios, portadas y al final cuando cometa un error lo van a matar, y así vamos a perder a alguien que no se debería, más aún porque no hay una generación de recambio para el futuro”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre la Selección Peruana vs. Chile por Eliminatorias?

El partido de la selección de Perú vs. Brasil por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 7:00 p.m. Este jueves, 12 de octubre, se verá en los siguientes canales. América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.