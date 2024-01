¿Por qué no se jugará el partido entre Perú e Italia? Desde la Federación Peruana de Fútbol las gestiones habrían sido correctas, por eso se filtró de alguna manera a la prensa local que informó cómo sería todo este tema. Lastimosamente, con el paso de las semanas, se cayó la proyección de este cotejo amistoso de alto nivel. Por un aspecto mucho más externo a lo deportivo.

El comentarista de Radio Ovación, César Vivar, contó en su cuenta de Twitter por qué la Selección Peruana no estará jugando contra el campeón del mundo. Cuando iba a ser una experiencia de aprendizaje absoluta, gigante en todos los sentidos: “Resulta que Federación Peruana de Fútbol tiene un contrato vigente y no puede jugar en USA con otra empresa que no sea la de Eduardo Beltramini”.

El tema legal es bastante fuerte, y en este caso termina dañando lo deportivo: “La empresa de Beltramini hizo los amistosos contra México (partido que estaba ya pactado, no fue gestión de Beltramini), El Salvador (gestión de Beltramini), además se le usó como intermediario en la gira asiática (Corea y Japón). Italia y Guatemala fueron ofrecidas por Lions, otra empresa que antes había trabajado con Perú (Alemania y Marruecos)”.

Pasará la Selección Peruana de jugar ante Italia, en el país hermano de los Estados Unidos, a jugar en nuestra nación ante combinados patrios de bastante menor nivel: “Al tener la fecha doble encima y con la mayoría de selecciones comprometidas, se optó por rivales menores de Concacaf. No dudo de los argumentos de Fossati y celebro que priorice trabajar en Lima”.

Aquí ya el comentarista dejó una opinión como tal: “Es mejor ganar tiempo y recuperar la confianza teniendo buenos resultados. Lo que no entiendo son los convenios de la Federación Peruana de Fútbol y una empresa (la de Beltramini) cuestionada por sus “malos manejos” en amistosos a nivel de selección. Esa es la verdad Arriba Perú, que le vaya bien Don Jorge”.

Entonces, pasando a lo limpio lo que se conoce hasta ahora, la Selección Peruana se ve perjudicada por un contrato firmado por los altos mandos. Donde existe una exclusividad, de que se le organice solo una empresa sus partidos. Jorge Fossati parece que lo sabía a la perfección, por eso nunca confirmó que se iba a enfrentar en su debut ante Italia.

¿Por qué se canceló el Perú vs. Italia?

Se nota desde ya el manejo diferente al de Juan Reynoso, donde todo era mucho más expuesto y sin tantos cuidados. Por eso los resultados recientes de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. Jorge Fossati como un experto en la materia, sabe hasta reconocer algunos matices contractuales. Enhorabuena por La Blanquirroja, el equipo de todos.